L'utilisation de votre All-in-One série 8500 ne remplace pas un cycle de lavage complet, mais peut vous aider à rafraîchir vos vêtements entre les lavages, ce qui vous permet d'espacer leur fréquence. Non seulement cela prolonge la durée de vie de vos vêtements, mais c'est aussi bon pour l'environnement.​ Cela présente également d'autres avantages. Le défroissage à la vapeur avec le All-in-One série 8500 élimine 99,9 % des bactéries*, ce qui permet de rafraîchir le textile et d'en éliminer les odeurs. Les vêtements sont frais, sains et prêts à être portés.​ * Testé par un institut indépendant sur les bactéries E. coli, S. Aureus et C. Albicans, et les acariens sur le coton avec 10 secondes d'exposition à la vapeur.​