Qu'est-ce qu'un éclairage automobile LED ?

L'éclairage automobile LED associe un spot à un projecteur afin de produire un faisceau lumineux large et long, offrant une excellente visibilité, pour des réactions plus rapides. Projetant de la lumière jusqu'à 520 mètres*, les éclairages automobiles LED Philips auxiliaires sont homologués sur la route/voie publique aussi bien pour les voitures que les poids lourds. Avec un feu de position supplémentaire, une fonction Boost hors route et une fonctionnalité de dégel*, l'éclairage automobile LED Philips améliore votre sécurité grâce à une meilleure visibilité en conduite sur la route et hors route, même dans les conditions les plus difficiles.