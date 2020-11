Une barbe de trois jours, un bouc avec ou sans moustache… Une belle et élégante barbe peut être un atout à votre style personnel. À condition de soigner correctement votre barbe, de l’entretenir et de la styler régulièrement en la coupant, en la taillant et en la rasant. Pour ce faire, il faut avoir le temps, y porter de l’attention et être adroit. Utilisez aussi le bon produit: une tondeuse à barbe.

Les tondeuses à barbe sont spécialement développées pour tailler et styler les barbes et sont équipées d’un éventail de fonctions, de réglages pour la longueur ainsi que d’accessoires qui permet de donner à votre barbe la longueur et le look souhaité