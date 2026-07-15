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Flexible spout
Eases your baby into their first cup
Ideal choice for growing, active toddlers
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Parent, family member or caregiver: everyone can play a part in helping baby make those all-important milestones - like moving from bottle to sippy cup.
Mix and match our breast pump, bottle and cup parts, and create the product that works for you, when you need it.
All our cups are made of BPA-free2 material and help ensure mess-free drinking.
Our cups are designed to help your toddler drink on their own.
Découvrez nos meilleurs tire-laits : manuels, électriques et même électriques mains libres.
Préparez des repas savoureux et nutritifs pour bébé avec les robots cuiseurs-mixeurs Philips Avent. Faites cuire à la vapeur, retournez, mix...
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0% BPA, following EU regulation 10/2011.