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A kid drinking from a sippy cup

Toddler Sippy Cups

Share in the proud moment from bottle to cup

Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Flexible spout

Leak-proof for mess-free drinking

Flexible Silicone Spout Cup (6+ months)
Flexible Silicone Spout Cup (6+ months)
Helps toddlers confidently develop independent drinking skills
Natural Trainer Cup (4+ months)

Natural Trainer Cup (4+ months)

Eases your baby into their first cup

Straw Cup (9+ months)

Straw Cup (9+ months)

Ideal choice for growing, active toddlers

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Two babies with the sippy cups

Share the care

Supporting your toddler from every step to every sip

Parent, family member or caregiver: everyone can play a part in helping baby make those all-important milestones - like moving from bottle to sippy cup.

Celebrate baby's first sips of independence

Compatible across the Philips Avent range

Mix and match our breast pump, bottle and cup parts, and create the product that works for you, when you need it.

Sippy cups with breast pump, bottle and cup parts
Baby holding a sippy cup

BPA free and leakproof

All our cups are made of BPA-free2 material and help ensure mess-free drinking.

Easy for little hands to hold

Our cups are designed to help your toddler drink on their own.

Baby holding a sippy cup

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  2. 0% BPA, following EU regulation 10/2011. 