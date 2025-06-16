Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient actuellement aucun article.
Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.
La norme DisplayHDR 400 certifiée par VESA offre une expérience d'un tout autre niveau qu'avec un moniteur SDR classique. Contrairement à d'autres écrans « compatibles HDR », un écran véritablement DisplayHDR 400 produit des niveaux de luminosité, de couleurs et de contraste exceptionnels. Grâce à la gradation globale et à une luminosité minimale de 400 nits, les images prennent vie, avec de magnifiques détails lumineux et des noirs plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs à la richesse inégalée, pour une expérience visuelle qui comble les sens.
Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.
Contrairement à un commutateur KVM intégré classique pour moniteurs, le SmartKVM permet de basculer entre les sources d'une simple pression sur une touche de votre clavier. Lorsque tous les périphériques sont correctement connectés, vous pouvez passer facilement d'une source à une autre en appuyant trois fois sur la touche Ctrl.
Le moniteur 32:9 SuperWide de 49" (124 cm) avec une résolution de 5 120 x 1 440 est conçu pour remplacer les configurations multi-écrans et offrir un affichage ultra-large. Il correspond à deux moniteurs Quad HD 16:9 de 27" (68 cm) installés côte à côte. Les moniteurs SuperWide présentent la même surface d'affichage que deux moniteurs, mais évitent une configuration compliquée.
Améliorez votre confort pendant les visioconférences grâce à cette fonctionnalité. La webcam présente une plage de réglage de 30 degrés en avant et en arrière permettant aux participants d'assister à des réunions en tout confort, dans la posture qui leur convient le mieux.
Cette fonction optimisée par l'IA est idéale pour des visioconférences de groupe. Lorsqu'une ou plusieurs personnes se placent dans le champ de la webcam, le cadrage s'ajuste automatiquement grâce à la fonction optimisée par l'IA et le zoom fait en sorte d'intégrer tous les membres de l'équipe. Et inversement, lorsque des participants quittent le champ de la webcam, le cadrage s'adapte en conséquence. Une solution idéale pour les longues réunions et les appels d'équipe.
Cet aménagement facilite au maximum le rangement des écouteurs. Tirez doucement sur le crochet situé sur le côté du moniteur : votre bureau sera bien rangé et vous disposerez d'une solution pratique de gestion des câbles pour votre espace de travail.
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.