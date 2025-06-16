Termes recherchés

    Découvrez la simplicité des moniteurs Philips avec station d’accueil USB-C : un seul câble suffit pour simplifier l’installation et améliorer la productivité. Rechargez votre ordinateur portable et votre smartphone, connectez tous vos périphériques, configurez le chaînage en série et gardez un espace de travail épuré. Une solution tout-en-un, pratique et performante, à un prix accessible.

    Écran VA

    L'écran VA affiche des images impressionnantes avec un grand angle de vue

    Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.

    DisplayHDR 400

    DisplayHDR 400 pour des images exceptionnelles, plus réalistes

    La norme DisplayHDR 400 certifiée par VESA offre une expérience d'un tout autre niveau qu'avec un moniteur SDR classique. Contrairement à d'autres écrans « compatibles HDR », un écran véritablement DisplayHDR 400 produit des niveaux de luminosité, de couleurs et de contraste exceptionnels. Grâce à la gradation globale et à une luminosité minimale de 400 nits, les images prennent vie, avec de magnifiques détails lumineux et des noirs plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs à la richesse inégalée, pour une expérience visuelle qui comble les sens.

    Écran incurvé

    Écran incurvé pour une expérience plus immersive

    Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.

    SmartKVM : pour basculer facilement entre les sources.

    Contrairement à un commutateur KVM intégré classique pour moniteurs, le SmartKVM permet de basculer entre les sources d'une simple pression sur une touche de votre clavier. Lorsque tous les périphériques sont correctement connectés, vous pouvez passer facilement d'une source à une autre en appuyant trois fois sur la touche Ctrl.

    Feature Image 2022_MNT_SuperWide_32:9

    Moniteur 32:9 SuperWide conçu pour remplacer les configurations multi-écrans

    Le moniteur 32:9 SuperWide de 49" (124 cm) avec une résolution de 5 120 x 1 440 est conçu pour remplacer les configurations multi-écrans et offrir un affichage ultra-large. Il correspond à deux moniteurs Quad HD 16:9 de 27" (68 cm) installés côte à côte. Les moniteurs SuperWide présentent la même surface d'affichage que deux moniteurs, mais évitent une configuration compliquée.

    Feature Image Adjustable webcam_49B2U6900CH

    Webcam réglable : pour des visioconférences confortables.

    Améliorez votre confort pendant les visioconférences grâce à cette fonctionnalité. La webcam présente une plage de réglage de 30 degrés en avant et en arrière permettant aux participants d'assister à des réunions en tout confort, dans la posture qui leur convient le mieux.

    Feature Image Webcam Autoframing

    Cadrage automatique de la webcam optimisé par l'IA, pour des appels vidéo dynamiques.

    Cette fonction optimisée par l'IA est idéale pour des visioconférences de groupe. Lorsqu'une ou plusieurs personnes se placent dans le champ de la webcam, le cadrage s'ajuste automatiquement grâce à la fonction optimisée par l'IA et le zoom fait en sorte d'intégrer tous les membres de l'équipe. Et inversement, lorsque des participants quittent le champ de la webcam, le cadrage s'adapte en conséquence. Une solution idéale pour les longues réunions et les appels d'équipe.

    Crochet pour écouteurs : pour un rangement personnalisable

    Cet aménagement facilite au maximum le rangement des écouteurs. Tirez doucement sur le crochet situé sur le côté du moniteur : votre bureau sera bien rangé et vous disposerez d'une solution pratique de gestion des câbles pour votre espace de travail.

    Station d'accueil USB-C Pro

    Station d'accueil USB-C Pro

    Pour les professionnels exigeants, les moniteurs Philips avec station d’accueil hybride verticale offrent une connectivité polyvalente, une réplication universelle des ports et une qualité optimale pour l’alimentation, les données et l’audio/vidéo.

    Station d'accueil USB-C

    Station d'accueil USB-C

    La solution idéale pour les environnements professionnels et de bureau est la station d’accueil USB-C unique, combinant USB-C, RJ45 et sortie DisplayPort pour plus de praticité. Elle remplace les stations d’accueil externes encombrantes, réduit l’encombrement sur le bureau et garantit une connectivité optimale.

    Une solution pour tous

    Connexion hybride

    Faisant partie de notre gamme Pro Docking, les moniteurs Philips prennent également en charge les ordinateurs portables se connectant uniquement via USB-A. Les modèles hybrides intègrent une station d’accueil USB avec technologie DisplayLink, offrant une réplication universelle des ports et l’accès aux périphériques de bureau (clavier, souris, Ethernet RJ-45) via un seul câble USB-C/A double tresse.

    Notation globale

    * Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
    * Temps de réponse égal à SmartResponse
    * Espace NTSC basé sur CIE 1976
    * Espace sRGB basé sur CIE 1931
    * Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT
    * Les activités telles que le partage d'écran et le streaming vidéo et audio sur Internet peuvent avoir un impact sur les performances du réseau. Votre matériel et la bande passante du réseau déterminent la qualité globale audio et vidéo.
    * Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.
    * Si votre connexion Ethernet semble fonctionner lentement, accédez au menu et sélectionnez l'option USB 3.0 ou plus prenant en charge un débit de LAN jusqu'à 1 G.
    * Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
    * La garantie de 5 ans est une garantie volontairement limitée par le fabricant. Elle s'applique uniquement aux pays répertoriés sur ce document : https://www.documents.philips.com/assets/20260122/d1c3559515ae482aa6cdb3da00b932a7.pdf. Les consommateurs peuvent en bénéficier en plus de leurs droits légaux en vertu des lois nationales en vigueur, sans les affecter. Pour les utilisateurs finaux non-consommateurs (entreprises/professionnels), seules les conditions de la garantie limitée du fabricant s'appliquent.
    * Les couleurs d'affichage sont réduites à 8 bits, la résolution maximale en HDMI est de 5120 x 1440 à 75 Hz, et en DisplayPort de 5120 x 1440 à 120 Hz
    * Pour un ordinateur portable avec DSC. Si ce n'est pas le cas, la résolution maximale de l'entrée et de la sortie Thunderbolt 4 peut être de 5120 x 1440 à 60 Hz, affichage couleur 8 bits et USB 3.2 Gen 1.
    * Veuillez noter que le PowerSensor 2 ne fonctionne qu'avec Windows 11 installé. Lorsque PowerSensor 2 est activé, WAL signifie Walk Away Lock et WOA signifie Wake On.
    * L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
    * Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
