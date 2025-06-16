Termes recherchés

    Evnia Fast IPS Gaming monitor 25M2N5200U/00
    Evnia Fast IPS Gaming monitor

    Une expérience de gaming extraordinaire

    Moniteurs Philips

    Jeux pour PC

    Evnia se distingue par son esprit visionnaire et inventif. Son approche pionnière et inclusive vise à créer une ambiance moderne dans l’univers du gaming, tout en s’appuyant sur l’expertise de la marque Philips.

    Fréquence de rafraîchissement en surcadençage de 390 Hz

    Fréquence de rafraîchissement de 390 Hz pour des images éclatantes et fluides

    Avec le moniteur Philips Evnia, vous bénéficiez d'un avantage décisif dans les jeux intenses et compétitifs. Conçu pour le gaming exigeant des images ultra-fluides et sans latence, ce moniteur offre une fréquence de rafraîchissement en surcadençage de 390 Hz, nettement plus rapide que les écrans standard. Dites adieu aux saccades d'images frustrantes qui font soudainement apparaître les ennemis à l'écran. Grâce à cet écran hautes performances, vous verrez chaque mouvement décisif de manière ultra-fluide. Résultat : une précision et une clarté optimales pour garder une longueur d'avance sur la concurrence et jouer en toute confiance.

    Faible latence

    La faible latence réduit le temps de réponse entre les périphériques et le moniteur

    La latence est le temps qui s'écoule entre la réalisation d'une action sur les périphériques connectés et son affichage à l'écran. Une faible latence réduit le temps de réponse par le moniteur d'une commande exécutée à partir d'un périphérique. Elle améliore considérablement le gameplay des jeux vidéo demandant de la réactivité, ce qui est particulièrement important pour les jeux rapides et compétitifs.

    Réponse rapide Smart MBR de 0,3 ms.

    Réponse ultra-rapide de 0,3 ms pour une image nette et un gameplay fluide

    L'écran Philips avec Smart MBR de 0,3 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont fluides. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.

    Feature Image Evnia_HDR_400_gaming

    DisplayHDR 400 pour des images exceptionnelles, plus réalistes

    La norme DisplayHDR 400 certifiée par VESA offre une expérience d'un tout autre niveau qu'avec un moniteur SDR classique. Contrairement à d'autres écrans « compatibles HDR », un écran véritablement DisplayHDR 400 produit des niveaux de luminosité, de couleurs et de contraste exceptionnels. Grâce à la gradation globale et à une luminosité minimale de 400 nits, les images prennent vie, avec de magnifiques détails lumineux et des noirs plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs à la richesse inégalée, pour une expérience visuelle qui comble les sens.

    Feature Image 2022_MNT_SmartContrast for rich black details_gaming

    SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

    SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

    Feature Image SmartImage Game

    Mode de jeu SmartImage optimisé pour les joueurs

    Le nouvel écran spécial jeu de Philips offre un menu pensé pour les joueurs proposant différentes options adaptées. Le mode « FPS » (Jeu de tir à la première personne) améliore les thèmes sombres dans les jeux, ce qui vous permet de mieux voir les objets cachés dans les zones sombres. Le mode « Racing » (Course) améliore le temps de réponse, intensifie les couleurs et adapte l'image. Le mode « RTS » (Stratégie en temps réel) bénéficie d'un mode SmartFrame spécial qui permet de mettre en valeur certaines zones et d'ajuster la taille et l'image. Les options Gamer 1 et 2 (joueur 1 et 2) vous permettent de sauvegarder des réglages personnalisés selon les jeux, pour des performances optimales.

    Feature Image Evnia_ Smart Crosshair

    Smart Crosshair : visez mieux et amusez-vous plus

    La couleur du viseur est réglée par défaut. Lorsque la fonction Smart Crosshair est activée, il prend une couleur complémentaire à celle de l'arrière-plan. Smart Crossshair améliore la précision de la visée pour vous permettre de repérer plus facilement les ennemis.

    Feature Image Evnia_Stark ShadowBoost

    Stark ShadowBoost : pour mieux voir les scènes sombres

    Cette fonction améliore les scènes sombres sans surexposer les zones éclairées. La fonction Stark ShadowBoost présente trois niveaux sélectionnables qui offrent des images texturisées avec une meilleure saturation des couleurs et un contraste plus élevé afin d'améliorer la visibilité dans les environnements sombres et clairs. Cette fonction vous permet également d'affiner l'image afin que vos ennemis soient exposés plus rapidement lorsque vous jouez.

    Ludique

    Innovant & ludique

    Evnia s’engage à promouvoir un changement positif dans l’industrie tout en cultivant un esprit ludique.

    Inclusif

    Inclusif

    Evnia s’adresse à toutes et à tous, quels que soient le genre, l’âge ou le niveau de pratique du gaming.

    Notre garantie OLED et QD OLED de trois ans

    Notre garantie OLED et QD OLED de trois ans

    Les écrans OLED et QD OLED Philips bénéficient d’une garantie constructeur de trois ans, incluant la prise en charge du marquage de l’écran (burn-in)*. Des consignes d’entretien essentielles sont fournies pour chaque produit afin de garantir cette couverture. *Sous réserve des conditions de garantie Philips. Couverture valable dans l’UE uniquement.

    Fast IPS Gaming monitor
    Fast IPS Gaming monitor
    * La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
    * La fonction Overclock augmente la fréquence de rafraîchissement native, mais elle comporte certains risques. Si l'affichage de l'écran est anormal après le redémarrage, veuillez désactiver le paramètre Overclock situé dans le menu OSD du moniteur.
    * Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
    * Temps de réponse égal à SmartResponse
    * Le Smart MBR permet de régler la luminosité pour réduire le flou, de sorte que la luminosité ne puisse pas être ajustée lorsque l'outil Smart MBR est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage LED offre un stroboscope synchronisé avec le rafraîchissement de l'écran, ce qui peut provoquer un changement de luminosité notable.
    * Le Smart MBR est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du Smart MBR peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
    * Couverture Adobe RGB et DCI-P3 basée sur la norme CIE 1976, espace sRGB basé sur la norme CIE 1931, espace NTSC basé sur la norme CIE 1976.
    * Interface de prise en charge NVIDIA® G-SYNC® : DisplayPort.
    * Veillez à mettre à jour le pilote NVIDIA® G-SYNC® vers la dernière version et consultez plus d'informations sur le site Web NVIDIA : https://www.nvidia.com/
    * Assurez-vous que votre carte graphique prend en charge NVIDIA® G-SYNC®.
    * Ce moniteur s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable : les pieds et le support pour casque sont fabriqués avec 35 % de plastique recyclé et le châssis du moniteur est composé à 85 % de plastique recyclé après consommation.
    * L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
    * Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
