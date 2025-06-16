Termes recherchés
Avec le moniteur Philips Evnia, vous bénéficiez d'un avantage décisif dans les jeux intenses et compétitifs. Conçu pour le gaming exigeant des images ultra-fluides et sans latence, ce moniteur offre une fréquence de rafraîchissement en surcadençage de 390 Hz, nettement plus rapide que les écrans standard. Dites adieu aux saccades d'images frustrantes qui font soudainement apparaître les ennemis à l'écran. Grâce à cet écran hautes performances, vous verrez chaque mouvement décisif de manière ultra-fluide. Résultat : une précision et une clarté optimales pour garder une longueur d'avance sur la concurrence et jouer en toute confiance.
La latence est le temps qui s'écoule entre la réalisation d'une action sur les périphériques connectés et son affichage à l'écran. Une faible latence réduit le temps de réponse par le moniteur d'une commande exécutée à partir d'un périphérique. Elle améliore considérablement le gameplay des jeux vidéo demandant de la réactivité, ce qui est particulièrement important pour les jeux rapides et compétitifs.
L'écran Philips avec Smart MBR de 0,3 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont fluides. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.
La norme DisplayHDR 400 certifiée par VESA offre une expérience d'un tout autre niveau qu'avec un moniteur SDR classique. Contrairement à d'autres écrans « compatibles HDR », un écran véritablement DisplayHDR 400 produit des niveaux de luminosité, de couleurs et de contraste exceptionnels. Grâce à la gradation globale et à une luminosité minimale de 400 nits, les images prennent vie, avec de magnifiques détails lumineux et des noirs plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs à la richesse inégalée, pour une expérience visuelle qui comble les sens.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
Le nouvel écran spécial jeu de Philips offre un menu pensé pour les joueurs proposant différentes options adaptées. Le mode « FPS » (Jeu de tir à la première personne) améliore les thèmes sombres dans les jeux, ce qui vous permet de mieux voir les objets cachés dans les zones sombres. Le mode « Racing » (Course) améliore le temps de réponse, intensifie les couleurs et adapte l'image. Le mode « RTS » (Stratégie en temps réel) bénéficie d'un mode SmartFrame spécial qui permet de mettre en valeur certaines zones et d'ajuster la taille et l'image. Les options Gamer 1 et 2 (joueur 1 et 2) vous permettent de sauvegarder des réglages personnalisés selon les jeux, pour des performances optimales.
La couleur du viseur est réglée par défaut. Lorsque la fonction Smart Crosshair est activée, il prend une couleur complémentaire à celle de l'arrière-plan. Smart Crossshair améliore la précision de la visée pour vous permettre de repérer plus facilement les ennemis.
Cette fonction améliore les scènes sombres sans surexposer les zones éclairées. La fonction Stark ShadowBoost présente trois niveaux sélectionnables qui offrent des images texturisées avec une meilleure saturation des couleurs et un contraste plus élevé afin d'améliorer la visibilité dans les environnements sombres et clairs. Cette fonction vous permet également d'affiner l'image afin que vos ennemis soient exposés plus rapidement lorsque vous jouez.
