    Chez Philips Monitors, nous comprenons les besoins spécifiques des PME. Nos solutions d’affichage modernes sont conçues pour améliorer la productivité, optimiser les flux de travail et accompagner la croissance de votre entreprise. Qu’il s’agisse de multitâche, d’applications exigeantes ou d’un espace de travail optimisé, nos moniteurs allient performance, innovation et confort.

    Technologie IPS

    Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

    Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

    Écran Full HD 16/9

    Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

    La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

    Rafraîchissement rapide de 120 Hz

    Fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des images ultra-fluides

    Pour des performances gaming et vidéo d'exception, exigez une image ultra-fluide et sans latence. Ce moniteur Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 120 fois par seconde, ce qui le rend beaucoup plus rapide qu'un écran standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran et deviennent ainsi des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 120 Hz, les images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement.

    4 Sided Slim Frame: for minimal edges and more screen.

    Cadre ultra-fin : des bords épurés qui mettent en valeur l'écran

    Sur ce moniteur, nous avons réduit la taille du cadre entourant l'écran, pour une expérience visuelle encore plus fluide et immersive. Le cadre ultra-fin assure une transition élégante entre l'écran et le cadre du moniteur, améliorant ainsi son design et sa fonctionnalité.

    Technologie SoftBlue apportant un confort visuel

    La technologie SoftBlue améliore le confort visuel et protège contre les effets néfastes d'une exposition prolongée à la lumière bleue sur la santé. Grâce à la dalle à lumière bleue réduite, le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm est abaissé à moins de 50 %. Par conséquent, la technologie SoftBlue offre un confort visuel optimal, réduit la fatigue oculaire et favorise une mise au point durable. En outre, la technologie LED SoftBlue est testée et certifiée Faible lumière bleue TÜV Rheinland (solution matérielle) pour sa réduction efficace des émissions de lumière bleue.

    Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire

    En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.

    Smart Link Sync : reproduit l'affichage du moniteur principal sur un deuxième moniteur

    Lorsqu'il est connecté en tant que moniteur secondaire dans une configuration en série avec un moniteur principal prenant en charge Smart Link Sync, ses paramètres de luminosité et de couleur se synchronisent automatiquement et aucun réglage manuel n'est nécessaire. Conception, présentation ou travail multitâche : l'harmonisation visuelle est parfaite sur l'ensemble des moniteurs. Vous avez le choix entre les modes OSD Sync et Light Sync (faible, moyen ou élevé) sur le moniteur principal en fonction de l'environnement.

    Reproduction fidèle des couleurs et protection contre la lumière bleue certifiées Eyesafe

    L'écran Philips est CERTIFIÉ Eyesafe® 2.0 pour vous protéger efficacement d'une longue exposition à la lumière bleue. Le filtre spécial lumière bleue toujours activé contribue non seulement à réduire la fatigue oculaire due aux écrans, mais assure également l'intégrité des couleurs.

    Pourquoi les moniteurs Philips pour les PME ?

    Pourquoi les moniteurs Philips pour les PME ?

    Profitez d’une station d’accueil USB-C, de webcams escamotables pour une connexion sécurisée, d’un design ergonomique respectueux des yeux et d’écrans UltraWide ou incurvés pour le multitâche. Bénéficiez aussi de conseils avant-vente, de tarifs PME, d’un portail partenaires et d’unités de démonstration.

    Des fonctionnalités avancées. Des entreprises plus performantes.

    Efficacité avant tout. Productivité toujours.

    Les moniteurs incurvés et UltraWide Philips améliorent la productivité grâce à un multitâche confortable, tandis que l’USB-C simplifie le bureau avec un seul câble pour l’alimentation, les données et la vidéo. Les webcams intégrées assurent une collaboration sécurisée, avec des performances adaptées aux PME.

    Une solution pour tous

    Des fonctionnalités avancées. Des entreprises plus performantes.

    La gestion intelligente Philips permet de contrôler à distance plusieurs écrans pour des flux de travail optimisés, tandis que les fonctionnalités écoresponsables comme PowerSensor réduisent la consommation d’énergie et soutiennent la durabilité. Le chaînage en série simplifie l’extension de votre installation avec une seule connexion.

