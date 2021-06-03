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240B7QPJEB/01
Des images nettes, des performances efficaces
Utilisant 85 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et ne contenant ni PVC ni BFR, ce moniteur Philips PowerSensor est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement
B-line
24 (diag. 24,1" / 61,1 cm)
1 920 x 1 200 (WUXGA)
La SmartErgoBase est une base de moniteur offrant le confort d'un affichage ergonomique et un système de gestion des câbles. La base peut pivoter, s'incliner et tourner selon différents angles pour un confort maximal. Elle est réglable de manière à assurer une hauteur de visualisation optimale, ce qui réduit la fatigue physique résultant d'une longue journée de travail, tandis que le système de gestion des câbles libère de l'espace, pour un bureau rangé et professionnel.
Offrant de nombreuses options de connexion, ces écrans Philips sont équipés de différents connecteurs (VGA, Display Port, HDMI universel) vous permettant de profiter de contenus vidéo et audio non compressés en haute résolution. Les connecteurs USB garantissent des transferts de données extrêmement rapides tout en permettant une connectivité globale. Quelle que soit la source utilisée, cet écran Philips constitue un investissement à long terme !
Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.
4.3
sur 6
8
Avis
100%
recommandent ce produit
Juhu1
03/06/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Super Monitor
Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
Oui, je recommande ce produit
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otto52
20/03/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Praktisch, handlich, kompakt
Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.
Oui, je recommande ce produit
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JanUitDeventer
17/04/2018
Nederland
Perfect beeldscherm
Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
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Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
Temps de réponse égal à SmartResponse