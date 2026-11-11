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Moniteurs

Moniteurs de bureau (218)

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Moniteurs de bureau

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Business Monitor
Moniteur LCD avec USB-C

24B2U4301/00
  • série 4000
  • 24 (23,8" / 60,47 cm de diagonale)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
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Business Monitor
Moniteur LCD avec USB-C

27B2U4601H/00
  • Série 4000
  • 27" (68,5 cm)
  • 2560 x 1440 (Quad HD)
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Business Monitor
Moniteur LCD avec USB-C

27B2U3601H/00
  • série 3000
  • 27" (68,5 cm)
  • 2560 x 1440 (Quad HD)
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Business Monitor
Moniteur LCD avec USB-C

27B2U3601/00
  • Série 3000
  • 27" (68.5 cm)
  • 2560 x 1440 (Quad HD)
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Business Monitor
Moniteur LCD

27B2N3500JH/00
  • série 3000
  • 27" (68.5 cm)
  • 2560 x 1440 (Quad HD)
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Brilliance
Moniteur LCD incurvé 32:9 SuperWide

498P9Z/00
  • P-line
  • 49 (diag. 48,8" / 124 cm)
  • 5 120 x 1 440 (Dual QHD)
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Business Monitor
Moniteur LCD

24B2N4200/00
  • Série 4000
  • 24 (diag. 23,8" / 60,47 cm)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
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Business Monitor
Moniteur LCD

27B2N4500/00
  • Série 4000
  • 27" (68,5 cm)
  • 2560 x 1440 (QHD)
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Moniteur LCD avec SmoothTouch

222B1TC/00
  • B-line
  • 22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
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Moniteur LCD avec SmoothTouch

222B1TC/01
  • B-line
  • 22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
  • 1 920 x 1 080 (Full HD)
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Moniteur LCD avec USB-C

27B2U4601/00
  • Série 4000
  • 27" (68,5 cm)
  • 2560 x 1440 (QHD)
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Moniteur LCD avec USB-C

24B2U4301H/00
  • série 4000
  • 24 (23,8" / 60,47 cm de diagonale)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
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