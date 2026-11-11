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Moniteurs
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Moniteurs de bureau
Disponibilité
Nouveautés (5)
Note
Screen size
0cm
0"
Connections
HDMI (218)
DisplayPort (212)
USB hub (106)
USB-C (99)
RJ45 (88)
VGA (83)
DVI (68)
Thunderbolt (8)
Design
Flat (168)
Ultrawide-Superwide (48)
Curved (46)
4 sided Frameless (2)
Convenience
Height-adjustable (187)
Speakers (204)
Foldable/Pop-up Webcam (57)
Screen Resolution
1920 x 1080 (FHD) (85)
2560 x 1440 (QHD) (49)
3440 x 1440 (WQHD) (31)
5120 x 1440(Dual QHD) (14)
5120 x 2160(5K2K) (4)
2560 x 1080 (WFHD) (3)
3840 x 2160(4K UHD) (15)
1280 x 1024 (SXGA) (8)
1920 x 1200 (WUXGA) (3)
3840 x 1200 (2)
Refresh rate
120 Hz (38)
75 Hz (104)
165 Hz (2)
100 Hz (17)
60 Hz (18)
Sync technologies
Adaptive Sync (143)
FreeSync (2)
Energy Saving
0-Watt Power Switch (117)
PowerSensor (105)
LightSensor (90)
TCO Certified
5 Year Warranty (40)
LCD panel type
IPS technology (28)
VA LCD (11)
MVA (1)
Picture quality
HDR (29)
Wide Color gamut (37)
Business MonitorMoniteur LCD avec USB-C
Business MonitorMoniteur LCD
BrillianceMoniteur LCD incurvé 32:9 SuperWide
Moniteur LCD avec SmoothTouch
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