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  • Brilliance Moniteur LCD avec station d'accueil USB-C
    Maîtrisez chaque tâche grâce à une vue ultranette
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BrillianceMoniteur LCD avec station d'accueil USB-C

326P1H/01

3
| (3) Avis

1 récompense

Maîtrisez chaque tâche grâce à une vue ultranette
Écran avec connecteur USB-C Philips : une solution intégrale. Visionnez une image QHD et rechargez un ordinateur portable jusqu'à 90 W en même temps, avec un seul câble USB-C. Pratique et performant grâce à sa webcam rétractable avec Windows Hello et à sa connectivité en série.
Voir tous les avantages

Maîtrisez chaque tâche grâce à une vue ultranette

  • P-line

  • 32 (diag. 31,5" / 80 cm)

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

La connexion USB-C permet de charger un ordinateur portable directement depuis un moniteur

La connexion USB-C permet de charger un ordinateur portable directement depuis un moniteur

Ce moniteur Philips est doté d'une station d'accueil USB-C intégrée avec fonction d'alimentation. Grâce à une gestion de l'alimentation souple et intelligente, vous pouvez charger votre ordinateur portable compatible* directement. Son connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un seul câble. Simplifiez-vous la vie en connectant tous vos périphériques (clavier, souris et câble Ethernet RJ-45, par exemple) à la station d'accueil du moniteur. Regardez des vidéos haute résolution et transférez des données à très haute vitesse, tout en rechargeant votre ordinateur portable.

Ethernet RJ-45 intégré sécurisant les données

Ethernet RJ-45 intégré sécurisant les données

Des images impeccables avec Quad HD 2 560 x 1 440 pixels

Des images impeccables avec Quad HD 2 560 x 1 440 pixels

Ces écrans Philips offrent des images d'une qualité Crystalclear, à la résolution Quad HD 2 560 x 1 440 (2 560 x 1 080 pixels). Avec des sources à large bande passante (USB-C, DisplayPort, HDMI), ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et graphismes grâce à leurs dalles hautes performances à haute densité de pixels. Que vos exigences professionnelles requièrent des informations extrêmement détaillées pour des solutions de CAO et FAO, que vous soyez spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les écrans Philips affichent des images de qualité Crystalclear.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Award image AWARD-7185186

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.0

sur 6

3

Avis

4
2

28/05/2026

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Top als Hub mit Daisy Chaining

Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität

Cet avis concerne le produit Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

Cet avis concerne le produit Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

16/11/2022

Norge

Norge

Acheteur vérifié

OK produkt

Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry

Avantages

Slipper docking cam og mic inkludert

Contre

Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

15/02/2023

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Prachtige monitor, helaas dock slecht

Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.

Avantages

Formaat, combinatie van monitor en dockingstation

Contre

Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit

Cet avis concerne le produit Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

Cet avis concerne le produit Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

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Mentions légales

  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. La résolution maximale est possible avec les entrées USB-C, DP ou HDMI.

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  5. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  6. Couverture Adobe RGB basée sur CIE 1976

  7. Les activités telles que le partage d'écran et le streaming vidéo et audio sur Internet peuvent avoir un impact sur les performances du réseau. Votre matériel et la bande passante du réseau déterminent la qualité globale audio et vidéo.

  8. Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT

  9. Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.

  10. La sortie DisplayPort fonctionne uniquement avec les entrées DP ou USB-C.

  11. Mac OS ne prend pas en charge la fonction d'extension DP-Out MST.

  12. Si votre connexion Ethernet semble fonctionner lentement, accédez au menu et sélectionnez l'option USB 3.0 ou plus prenant en charge un débit de LAN jusqu'à 1 G.

  13. Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

  14. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.