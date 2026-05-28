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326P1H/01
P-line
32 (diag. 31,5" / 80 cm)
2 560 x 1 440 (QHD)
Ce moniteur Philips est doté d'une station d'accueil USB-C intégrée avec fonction d'alimentation. Grâce à une gestion de l'alimentation souple et intelligente, vous pouvez charger votre ordinateur portable compatible* directement. Son connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un seul câble. Simplifiez-vous la vie en connectant tous vos périphériques (clavier, souris et câble Ethernet RJ-45, par exemple) à la station d'accueil du moniteur. Regardez des vidéos haute résolution et transférez des données à très haute vitesse, tout en rechargeant votre ordinateur portable.
Ces écrans Philips offrent des images d'une qualité Crystalclear, à la résolution Quad HD 2 560 x 1 440 (2 560 x 1 080 pixels). Avec des sources à large bande passante (USB-C, DisplayPort, HDMI), ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et graphismes grâce à leurs dalles hautes performances à haute densité de pixels. Que vos exigences professionnelles requièrent des informations extrêmement détaillées pour des solutions de CAO et FAO, que vous soyez spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les écrans Philips affichent des images de qualité Crystalclear.
Récompenses
3.0
sur 6
3
Avis
Hannes501
28/05/2026
Deutschland
Acheteur vérifié
Top als Hub mit Daisy Chaining
Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität
Cet avis concerne le produit Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Cet avis concerne le produit Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Dette er unødvendig
16/11/2022
Norge
Acheteur vérifié
OK produkt
Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry
Avantages
Slipper docking cam og mic inkludert
Contre
Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Gebruikerfruit
15/02/2023
Nederland
Acheteur vérifié
Prachtige monitor, helaas dock slecht
Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.
Avantages
Formaat, combinatie van monitor en dockingstation
Contre
Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit
Cet avis concerne le produit Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
Cet avis concerne le produit Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale est possible avec les entrées USB-C, DP ou HDMI.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
Couverture Adobe RGB basée sur CIE 1976
Les activités telles que le partage d'écran et le streaming vidéo et audio sur Internet peuvent avoir un impact sur les performances du réseau. Votre matériel et la bande passante du réseau déterminent la qualité globale audio et vidéo.
Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT
Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.
La sortie DisplayPort fonctionne uniquement avec les entrées DP ou USB-C.
Mac OS ne prend pas en charge la fonction d'extension DP-Out MST.
Si votre connexion Ethernet semble fonctionner lentement, accédez au menu et sélectionnez l'option USB 3.0 ou plus prenant en charge un débit de LAN jusqu'à 1 G.
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.