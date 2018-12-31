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27B1N3800/00
Série 3000
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
L'affichage 10 bits offre une richesse de 1,074 milliards de couleurs et un traitement interne permettant de recréer des couleurs naturelles et douces sans graduations et bandes de couleur.
Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
Notation globale
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace sRGB basé sur CIE 1931, espace NTSC basé sur CIE 1976
Avec une résolution maximale de 3840 x 2160, la profondeur de couleur de 10 bits ne peut être atteinte qu'à 60 Hz via une connexion DisplayPort. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi.
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
Le type, la quantité ou les spécifications des câbles fournis avec le produit peuvent varier selon les exigences spécifiques du pays ou de la région.