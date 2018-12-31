ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Energy Label Europe E
    Un quotidien plus simple
  • Un quotidien plus simple
  • Un quotidien plus simple
  • Un quotidien plus simple
  • Un quotidien plus simple
  • Un quotidien plus simple
  • Un quotidien plus simple
  • Energy Label Europe E
    Un quotidien plus simple
  • Un quotidien plus simple
  • Un quotidien plus simple
  • Un quotidien plus simple
  • Un quotidien plus simple
  • Un quotidien plus simple
  • Un quotidien plus simple

Business monitorMoniteur 4K UHD

27B1N3800/00

Un quotidien plus simple
Ce moniteur de 27 pouces offre de superbes images grâce à sa résolution 4K et une gamme de couleurs de 1 074 milliards de couleurs. De plus, sa connectivité DisplayPort et son panneau IPS en font une solution polyvalente idéale pour votre espace de travail.
Voir tous les avantages

Un quotidien plus simple

  • Série 3000

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue

Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

1,074 billion de couleurs pour parvenir à des dégradés de couleur dans les moindres détails

1,074 billion de couleurs pour parvenir à des dégradés de couleur dans les moindres détails

L'affichage 10 bits offre une richesse de 1,074 milliards de couleurs et un traitement interne permettant de recréer des couleurs naturelles et douces sans graduations et bandes de couleur.

Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. Temps de réponse égal à SmartResponse

  3. Espace sRGB basé sur CIE 1931, espace NTSC basé sur CIE 1976

  4. Avec une résolution maximale de 3840 x 2160, la profondeur de couleur de 10 bits ne peut être atteinte qu'à 60 Hz via une connexion DisplayPort. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi.

  5. Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

  6. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.

  7. Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.

  8. Le type, la quantité ou les spécifications des câbles fournis avec le produit peuvent varier selon les exigences spécifiques du pays ou de la région.