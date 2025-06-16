Termes recherchés
14,7 millions de pixels pour une image claire et détaillée. La résolution Ultra HD 5K quatre fois supérieure à la Quad HD affiche une finesse de détails jamais atteinte, pour des résultats parfaits.
La norme DisplayHDR 600 certifiée par VESA offre une expérience visuelle radicalement différente. Contrairement à d'autres écrans « compatibles HDR », un écran véritablement DisplayHDR 600 produit des niveaux de luminosité, de contraste et de couleurs exceptionnels. Grâce à la gradation locale et à une luminosité de crête pouvant atteindre 600 nits, les images prennent vie, avec de magnifiques détails aux noirs plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs à la richesse inégalée, pour une expérience visuelle qui comble les sens.
Cette nouvelle technologie permet de calibrer l'écran en un temps record par rapport aux méthodes traditionnelles, sans compromettre l'éclat et l'esthétique de la gamme de couleurs. Les moniteurs équipés de la fonction Calman Ready sont calibrés automatiquement et non manuellement. Cette automatisation offre des couleurs éclatantes, aussi appelées « couleurs hollywoodiennes », particulièrement adaptées aux professions qui nécessitent l'obtention de couleurs précises.
Cet écran offre une profondeur de couleur exceptionnelle avec 1,07 milliard de couleurs et des dégradés de qualité supérieure, reproduisant une image à la fois fluide, précise et éclatante. Bénéficiez d’une image nette et fidèle à la réalité, que ce soit pour jouer à des jeux, regarder des vidéos ou effectuer des tâches exigeantes sur le plan de la couleur avec des applications graphiques.
Ce moniteur avec station d'accueil Philips est équipé d'un connecteur Thunderbolt™ 4. Contrairement à l'USB-C conventionnel, la technologie Thunderbolt™ 4 permet un transfert de données ultra-rapide à 40 Gbits/s, prend en charge la vidéo haute résolution, offre un transport multi-flux pour une configuration en série, fournit jusqu'à 96 W d'alimentation aux périphériques externes et assure une connexion Ethernet stable de 1 Gbit/s.
La configuration en série vous permet de piloter plusieurs moniteurs et périphériques à partir d'un seul port Thunderbolt sur votre ordinateur portable. Connectez le port Thunderbolt de votre ordinateur portable à ce moniteur. Vous pouvez ensuite utiliser le deuxième port Thunderbolt de ce dernier pour connecter un deuxième moniteur 4K.
Ce moniteur est conçu pour offrir des couleurs vives et fidèles à la réalité et prend en charge l'espace de couleurs Display-P3, ce qui est idéal pour les utilisateurs Apple. Adobe RGB garantit la précision des couleurs pour les photos et les travaux d'impression professionnels, tandis que sRGB offre des couleurs homogènes et fiables pour le Web et pour une utilisation au quotidien. Il est idéal pour les créatifs qui exigent de la précision.
Grâce à l’écran ultra haute résolution MultiView de Philips, vous profitez d’un monde de connectivité. La fonction MultiView permet des connexions et des affichages doubles, ce qui vous permet de travailler avec des appareils multiples comme un PC et un ordinateur portable simultanément, pour du multitâche complexe.
27E3U7903/00
Moniteur 5 K
Disponible en différents coloris, ce moniteur 5K de 27 pouces est conçu pour être la pièce maîtresse de votre intérieur. Il offre également une connectivité Thunderbolt™ 4, une calibration automatique de l'écran grâce au système Calman Ready et a reçu l'homologation HDR 600.
