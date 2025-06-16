Termes recherchés
Lorsque vous jouez à des jeux intensément immersifs où l'action domine, la fréquence de rafraîchissement ultra-élevée de 240 Hz élimine la latence, pour une expérience de jeu d'une fluidité totale. Cet écran Philips rafraîchit l'image jusqu'à 240 fois par seconde, ce qui est plus rapide qu'un écran standard. Particulièrement adaptée aux jeux à rythme rapide comme les jeux de tir à la première personne (FPS) et les jeux de course automobile, la fréquence de 240 Hz permet des mouvements et des images d'une netteté exceptionnelle. Avec l'écran Philips 240 Hz, les séquences d'action du jeu sont fluides et sans images fantômes. L'immersion est plus profonde et vivante.
Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
Ce moniteur Philips est certifié VESA DisplayHDR™ True Black 400. Il affiche des détails incroyablement précis dans les zones sombres, avec des noirs plus profonds, pour une expérience visuelle remarquable par rapport aux moniteurs conventionnels avec la même luminance de crête. Ce moniteur Philips offre différents modes HDR, chacun optimisé pour vos scénarios d'usage : jeu HDR, film HDR, photo HDR et niveau certifié VESA DisplayHDR.
La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.
Lorsque vous réalisez des tâches professionnelles pour lesquelles la couleur est primordiale, cet écran couleur 10 bits Philips affiche des couleurs d'une précision exceptionnelle, répondant aux normes professionnelles du secteur. Comparé à un écran couleur 8 bits classique, ce moniteur Philips produit une transition plus naturelle entre les teintes, pour des dégradés plus réguliers.
La solution QD OLED est une approche hybride alliant des dalles OLED à la technologie Quantum Dot. En réunissant le meilleur des deux, l'écran QD OLED offre un contraste élevé, des noirs profonds et des angles de vue illimités, avec une luminosité de crête plus élevée et des couleurs plus éclatantes.
Protégez les couleurs de votre écran QD-OLED de la décoloration au fil du temps. Pour prolonger la durée de vie de votre écran, ce moniteur est doté d'une protection intégrée en graphène qui refroidit votre écran. Le graphène préserve l'intégrité de l'écran en dispersant uniformément la chaleur générée par la lumière bleue émise par votre écran et en refroidissant plus efficacement que le graphite. Pour les gamers, cela signifie que vous pouvez jouer en toute confiance, sachant que les couleurs de votre jeu resteront intactes, au pixel près.
Notre processeur optimisé par l'IA analyse le contenu de l'image entrante et adapte en permanence la couleur et la luminosité de la lumière émise pour correspondre à l'image. Cette fonction ajoute une nouvelle dimension à votre expérience visuelle. La fonction innovante Ambiglow utilise l'IA pour créer une expérience de jeu véritablement immersive et personnalisable. Que ce soit pour colorer votre espace de jeu ou vous plonger dans l'ambiance de la partie, Ambiglow vous offre une expérience de jeu optimale en combinant intelligence, couleur et lumière.
