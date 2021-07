Si vous ne savez que choisir entre un son exceptionnel et un design élégant, nos écouteurs True Wireless sont parfaits pour vous. Faciles à porter et à recharger, ils vous permettent de prendre des appels et de réaliser vos activités quotidiennes au rythme de la musique que vous aimez. Pas d'arceau. Pas de tour de cou. Aucun fil.