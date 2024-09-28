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TAH4209BK/00
Disponible à partir
Casque supra-aural léger
Un son naturel, des basses dynamiques
Jusqu'à 55 h d'autonomie
Appels clairs
Ce casque supra-aural est conçu pour un confort au quotidien. L'arceau rembourré est si léger que vous le sentirez à peine et les coques douces avec mousse à mémoire de forme sont orientables pour que vous puissiez les adapter à votre convenance. Plus vous le porterez, plus vous l'aimerez.
Les haut-parleurs de 32 mm produisent un son exceptionnel et la conception supra-aurale assure une bonne isolation phonique passive. Si vous aimez les basses puissantes, activez la fonction Dynamic Bass via l'application Philips Headphones pour ressentir toute la puissance de vos morceaux préférés, même à volume réduit.
Faites défiler les playlists avec ce casque sans fil offrant 55 heures d'autonomie. Il se recharge entièrement en seulement 2 heures via une connexion USB-C, et une charge rapide de 15 minutes vous permettra de profiter de votre musique 2 heures de plus.
4.0
sur 6
47
Avis
bobie27
28/09/2024
België
Fijne koptelefoon
Deze koptelefoon is echt een geweldige aankoop! Hij is superlicht, en ik merk nauwelijks dat ik hem op heb, zelfs na uren dragen. De memory foam oorschelpen zitten heerlijk en passen zich steeds beter aan. Wat me vooral opvalt, is het geluid: helder en krachtig, zelfs als ik de muziek zacht zet. De dynamische basoptie maakt echt een verschil, vooral bij nummers met een zware beat. De batterijduur is een enorme plus. Ik hoef me geen zorgen te maken dat hij leegraakt, want hij gaat wel een paar dagen mee. Het opladen via USB-C gaat ook lekker snel. Het feit dat de koptelefoon opvouwbaar is, maakt het handig om mee te nemen in mijn tas. Al met al ben ik supertevreden. Hij zit comfortabel, klinkt geweldig en de batterij gaat eindeloos mee! Echt een aanrader!
Avantages
Lange batterijduur, licht, goed geluid
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series TAH4209BK Draadloze on-ear-koptelefoon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series TAH4209BK Draadloze on-ear-koptelefoon
Sasha8
02/04/2025
Deutschland
Perfekt
Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf. Die Kopfhörer haben mich von der ersten Minute an positiv überrascht. Die Verbindung war schnell und problemlos. Der Klang ist klar und sauber. Das Design hat mir ebenfalls gefallen: Es ist zwar einfach, aber gleichzeitig gut durchdacht. Die Kopfhörer sitzen bequem und verursachen auch bei längerem Tragen keinen Unkomfort. Ich möchte besonders die einfache Lautstärkesteuerung hervorheben – die Tasten sind leicht zu ertasten. Die Akkulaufzeit ist hervorragend! Insgesamt sind es großartige kabellose Kopfhörer mit gutem Klang, bequemem Sitz und einem fairen Preis. Ich empfehle sie!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer
Innak13
24/03/2025
Deutschland
Stilvolle und schlichte schwarze Kopfhörer!
Gute Kopfhörer für ihren Preis. Der Klang ist klar, mit angenehmen Bässen, die Bluetooth-Verbindung ist stabil. Im Kit sind Anleitungen und Q-Code enthalten, Sie können Anwendungen herunterladen und Einstellungen individuell für sich vornehmen, niedrige und hohe Frequenzen, Bässe, Klangtiefe. Sie sitzen bequem in den Ohren, die Ohrpolster könnten jedoch weicher sein. Der Akku hält die Ladung ziemlich lange. Bei einem Erwachsenen oder einem großen Kopf sitzen sie etwas eng. Insgesamt eine tolle Option für den täglichen Gebrauch.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer