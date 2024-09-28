ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144Turntable image 145Turntable image 146Turntable image 147Turntable image 148Turntable image 149Turntable image 150Turntable image 151Turntable image 152Turntable image 153Turntable image 154Turntable image 155Turntable image 156Turntable image 157Turntable image 158Turntable image 159Turntable image 160Turntable image 161Turntable image 162Turntable image 163Turntable image 164Turntable image 165Turntable image 166Turntable image 167Turntable image 168Turntable image 169Turntable image 170Turntable image 171Turntable image 172Turntable image 173Turntable image 174Turntable image 175Turntable image 176Turntable image 177Turntable image 178Turntable image 179Turntable image 180Turntable image 181Turntable image 182Turntable image 183Turntable image 184Turntable image 185Turntable image 186Turntable image 187Turntable image 188Turntable image 189Turntable image 190Turntable image 191Turntable image 192Turntable image 193Turntable image 194Turntable image 195Turntable image 196Turntable image 197Turntable image 198Turntable image 199Turntable image 200Turntable image 201Turntable image 202Turntable image 203Turntable image 204Turntable image 205Turntable image 206Turntable image 207Turntable image 208Turntable image 209Turntable image 210Turntable image 211Turntable image 212Turntable image 213Turntable image 214Turntable image 215Turntable image 216Turntable image 217
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144Turntable image 145Turntable image 146Turntable image 147Turntable image 148Turntable image 149Turntable image 150Turntable image 151Turntable image 152Turntable image 153Turntable image 154Turntable image 155Turntable image 156Turntable image 157Turntable image 158Turntable image 159Turntable image 160Turntable image 161Turntable image 162Turntable image 163Turntable image 164Turntable image 165Turntable image 166Turntable image 167Turntable image 168Turntable image 169Turntable image 170Turntable image 171Turntable image 172Turntable image 173Turntable image 174Turntable image 175Turntable image 176Turntable image 177Turntable image 178Turntable image 179Turntable image 180Turntable image 181Turntable image 182Turntable image 183Turntable image 184Turntable image 185Turntable image 186Turntable image 187Turntable image 188Turntable image 189Turntable image 190Turntable image 191Turntable image 192Turntable image 193Turntable image 194Turntable image 195Turntable image 196Turntable image 197Turntable image 198Turntable image 199Turntable image 200Turntable image 201Turntable image 202Turntable image 203Turntable image 204Turntable image 205Turntable image 206Turntable image 207Turntable image 208Turntable image 209Turntable image 210Turntable image 211Turntable image 212Turntable image 213Turntable image 214Turntable image 215Turntable image 216Turntable image 217
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !

4000 seriesCasque supra-aural sans fil

TAH4209BL/00

4
| (47) Avis

Disponible à partir

Blanc soyeux
Blanc soyeux
Bleu
Bleu
Noir
Noir
Rose
Rose
Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
Offrant jusqu'à 55 heures d'autonomie, ce casque supra-aural sans fil fera votre bonheur pendant plusieurs jours sans nécessiter de charge. Le son est magnifique et la fonction Dynamic Bass rend les basses plus profondes, même à volume réduit. Vous pouvez en outre activer un réglage de faible latence pour les vidéos.
Voir tous les avantages

Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !

  • Casque supra-aural léger

  • Un son naturel, des basses dynamiques

  • Jusqu'à 55 h d'autonomie

  • Appels clairs

Si léger et confortable que vous pourrez le porter pendant des heures

Si léger et confortable que vous pourrez le porter pendant des heures

Ce casque supra-aural est conçu pour un confort au quotidien. L'arceau rembourré est si léger que vous le sentirez à peine et les coques douces avec mousse à mémoire de forme sont orientables pour que vous puissiez les adapter à votre convenance. Plus vous le porterez, plus vous l'aimerez.

Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass

Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass

Les haut-parleurs de 32 mm produisent un son exceptionnel et la conception supra-aurale assure une bonne isolation phonique passive. Si vous aimez les basses puissantes, activez la fonction Dynamic Bass via l'application Philips Headphones pour ressentir toute la puissance de vos morceaux préférés, même à volume réduit.

Jusqu'à 55 h d'autonomie. Charge USB-C.

Jusqu'à 55 h d'autonomie. Charge USB-C.

Faites défiler les playlists avec ce casque sans fil offrant 55 heures d'autonomie. Il se recharge entièrement en seulement 2 heures via une connexion USB-C, et une charge rapide de 15 minutes vous permettra de profiter de votre musique 2 heures de plus.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

47

Avis

28/09/2024

België

België

Fijne koptelefoon

Deze koptelefoon is echt een geweldige aankoop! Hij is superlicht, en ik merk nauwelijks dat ik hem op heb, zelfs na uren dragen. De memory foam oorschelpen zitten heerlijk en passen zich steeds beter aan. Wat me vooral opvalt, is het geluid: helder en krachtig, zelfs als ik de muziek zacht zet. De dynamische basoptie maakt echt een verschil, vooral bij nummers met een zware beat. De batterijduur is een enorme plus. Ik hoef me geen zorgen te maken dat hij leegraakt, want hij gaat wel een paar dagen mee. Het opladen via USB-C gaat ook lekker snel. Het feit dat de koptelefoon opvouwbaar is, maakt het handig om mee te nemen in mijn tas. Al met al ben ik supertevreden. Hij zit comfortabel, klinkt geweldig en de batterij gaat eindeloos mee! Echt een aanrader!

Avantages

Lange batterijduur, licht, goed geluid

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAH4209BK Draadloze on-ear-koptelefoon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAH4209BK Draadloze on-ear-koptelefoon

02/04/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf. Die Kopfhörer haben mich von der ersten Minute an positiv überrascht. Die Verbindung war schnell und problemlos. Der Klang ist klar und sauber. Das Design hat mir ebenfalls gefallen: Es ist zwar einfach, aber gleichzeitig gut durchdacht. Die Kopfhörer sitzen bequem und verursachen auch bei längerem Tragen keinen Unkomfort. Ich möchte besonders die einfache Lautstärkesteuerung hervorheben – die Tasten sind leicht zu ertasten. Die Akkulaufzeit ist hervorragend! Insgesamt sind es großartige kabellose Kopfhörer mit gutem Klang, bequemem Sitz und einem fairen Preis. Ich empfehle sie!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

24/03/2025

Deutschland

Deutschland

Stilvolle und schlichte schwarze Kopfhörer!

Gute Kopfhörer für ihren Preis. Der Klang ist klar, mit angenehmen Bässen, die Bluetooth-Verbindung ist stabil. Im Kit sind Anleitungen und Q-Code enthalten, Sie können Anwendungen herunterladen und Einstellungen individuell für sich vornehmen, niedrige und hohe Frequenzen, Bässe, Klangtiefe. Sie sitzen bequem in den Ohren, die Ohrpolster könnten jedoch weicher sein. Der Akku hält die Ladung ziemlich lange. Bei einem Erwachsenen oder einem großen Kopf sitzen sie etwas eng. Insgesamt eine tolle Option für den täglichen Gebrauch.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.