ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Stérilisez facilement, où que vous soyez
  • Stérilisez facilement, où que vous soyez
  • Stérilisez facilement, où que vous soyez
  • Stérilisez facilement, où que vous soyez
  • Stérilisez facilement, où que vous soyez
  • Stérilisez facilement, où que vous soyez
  • Stérilisez facilement, où que vous soyez
  • Stérilisez facilement, où que vous soyez
  • Stérilisez facilement, où que vous soyez
  • Stérilisez facilement, où que vous soyez

Philips AventStérilisateur micro-ondes

SCF281/02

4.6
| (168) Avis | 98% recommandent ce produit
Stérilisez facilement, où que vous soyez
Où que vous alliez, stérilisez les biberons et accessoires de votre bébé rapidement et en toute sécurité. Notre design portable est assez léger pour vous accompagner dans vos déplacements, et suffisamment grand pour accueillir 4 biberons et accessoires.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Pour une utilisation à domicile ou en déplacement

Stérilisez facilement, où que vous soyez

  • Élimine 99,9 % des bactéries

  • Stérilise en 2 minutes

  • Peut contenir 4 biberons Philips Avent

  • Convient à la plupart des micro-ondes

Stérilisateur micro-ondes en 2 minutes seulement

Stérilisateur micro-ondes en 2 minutes seulement

Le stérilisateur micro-ondes à vapeur permet de stériliser biberons et autres objets en seulement 2 minutes, éliminant 99,9 % des microbes et bactéries. La durée exacte d'un cycle dépend bien évidemment de la puissance de votre four à micro-ondes : 2 minutes à 1 200-1 850 W, 4 minutes à 850-1 100 W, 6 minutes à 500-800 W.

Élimine 99,9 % des bactéries*

Élimine 99,9 % des bactéries*

Le stérilisateur micro-ondes à vapeur élimine 99,9 % des microbes et bactéries (efficacité éprouvée)*.

Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures.

Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures.

Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

168

Avis

98%

recommandent ce produit

1

27/02/2021

France

France

Rapide efficace et facile d utilisation

Franchement je recommande ce produit c est facile d entretien d utilisation et c est efficace sa prend pas beaucoup de temps en plus de tout sa Moi je l ai beaucoup utiliser et sa ma beaucoup aider car pour le premier mois de mon fils j etais toute seule a m en occuper jours et nuits et je me reposait pas beaucoup alor steriliser les biberons en 2min c etait un gain de temps

Avantages

Gain de temps efficace et facile d utilisation et d entretien

Contre

Peu mettre que 4grand biberons

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF281/02 Stérilisateur micro-ondes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF281/02 Stérilisateur micro-ondes

04/03/2017

France

France

Rapide et efficace

J'ai eu l'occasion de tester ce stérilisateur biberons au micro-ondes contre un avis objectif. Tout d'abord je trouve ce produit d'une simplicité d'utilisation inégalable, un peu d'eau au fond de la cuve, on place nos biberons on referme et hop au micro-ondes en 2minutes c'est stérilisé. Ensuite avec la pince fournie on peut attraper les éléments du biberon dans se brûler. Conclusion rapide et pratique, design épuré, idéal à la maison ou en vacances.

Cet avis concerne le produit SCF281/02 Stérilisateur micro-ondes

Cet avis concerne le produit SCF281/02 Stérilisateur micro-ondes

03/03/2017

France

France

BON PRODUIT

Ce produit est ideal pour steriliser rapidement et efficacement. Pour des bibs Avent c'est le top maintenant pour les biberons plus grands evidement on doit en mettre moins dedans.. Son utilisation reste tres simple Je recommade

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF281/02 Stérilisateur micro-ondes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF281/02 Stérilisateur micro-ondes

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Les résultats des tests sont fournis par un laboratoire indépendant.

  2. Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier