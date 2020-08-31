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  • Réchauffage intelligent et simple
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-10% de réduction avec code

Philips Avent PremiumChauffe-biberon rapide

SCF358/00

3.9
| (239) Avis

1 récompense

Réchauffage intelligent et simple
Réchauffez vos biberons en quelques minutes grâce à ce chauffe-biberon qui gère la température pour vous. Le capteur de contrôle intelligent de la température adapte automatiquement la procédure de chauffe du chauffe-biberon pour un réchauffage rapide et uniforme.
Voir tous les avantages

Économisez 10%

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Ne préparez plus les repas de votre bébé au hasard

Réchauffage intelligent et simple

  • Chauffe uniformément sans points chauds

  • Réchauffage rapide et mode de décongélation

  • Convient pour le lait et les aliments pour bébé

Le contrôle intelligent de la température sélectionne le mode de chauffage idéal

Le contrôle intelligent de la température sélectionne le mode de chauffage idéal

Définissez le volume de lait, appuyez sur Démarrer, et laissez le capteur de température intelligent se charger du reste. Il détecte la température initiale du lait et le réchauffe jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée, qu'il maintient jusqu'à 60 minutes.

Fonction de décongélation pour le lait et les petits pots congelés

Fonction de décongélation pour le lait et les petits pots congelés

Vous aimez garder des repas d'avance au congélateur ? Le chauffe-biberon décongèle rapidement le lait et les petits pots pour bébé.

Réchauffe le lait comme les petits pots pour bébé

Réchauffe le lait comme les petits pots pour bébé

Lorsque votre bébé est prêt à passer aux aliments solides, le chauffe-biberon décongèle et réchauffe également les petits pots.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image PBTAWARD15

Notation globale

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3.9

sur 6

239

Avis

31/08/2020

France

France

Chauffe Biberon rapide & Design

Un accessoire bébé qui reste sur notre plan de travail toute la journée se doit d’être aussi fonctionnel qu’esthétique. Ce produit de très bonne qualité, performant se laisse aisément sur le plan de travail. Il chauffe rapidement et simplement le biberon. Autant dire qu’avec le rush de la rentrée, il nous convient parfaitement.

Avantages

Rapide, beau

Contre

N/a

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Cet avis concerne le produit Premium SCF358/00 Chauffe-biberon rapide

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29/08/2020

France

France

Rapide

J’ai adorer se chauffe biberon étant parti en vacance juste après l’avoir reçu j’étais très heureuse de l’avoir pour ma fille . Très beau design, simple d’utilisation, chauffe rapidement. Génial tout simplement

Avantages

Rapide pratique

Contre

Aucun

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29/08/2020

France

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Le chauffe biberon de rêve et même plus

Avec la venue d'un bébé nous n'avions pas prévu de chauffe biberon , vu que nous étions équipé d'un micro onde. On s'est rendu compte que la température n'était jamais parfaite avec le micro ondes. Depuis avec le chauffe biberon ,la température est parfaite !!! On a pû le mettre dans la chambre pour une préparation rapide du biberon pour la nuit , ce qui est très pratique. La chauffe est uniforme dans tout le biberon. Par la suite nous l'utiliserons pour chauffer ces pots. Très pratique lorsqu'on voyage pour l'emmener dans la valise .

Avantages

Rapide, polyvalent, pratique, facile d'utilisation, très esthétique

Contre

Cable d'alimentation un peu court

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Pour 150 ml de lait à une température de 22 °C dans un biberon Philips Natural de 260 ml

  2. Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier