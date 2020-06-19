Termes recherchés

      Philips Avent Stérilisateur de biberons

      SCF291/01

      Stérilisez en quelques minutes et stockez simplement

      Stérilisez jusqu'à six biberons avec leurs accessoires en seulement 10 minutes. Ce stérilisateur fin mais spacieux Advanced est rapide et efficace. Il élimine 99,9 % des bactéries*, pour une tranquillité d'esprit totale à chaque tétée.

      Ce produit
      Stérilisateur de biberons
      Stérilisateur de biberons

      Stérilisez en quelques minutes et stockez simplement

      Stérilisez en seulement 10 minutes

      • Stérilisateur de biberons
      • Advanced
      Dites adieu aux bactéries nocives

      Dites adieu aux bactéries nocives

      La méthode de stérilisation de Philips Avent est douce, efficace et sans produits chimiques. Chaque stérilisateur n’utilise rien de moins que de la vapeur pure pour éliminer jusqu’à 99,9 % des microbes nocifs*.

      Un cycle de stérilisation dure seulement 10 minutes

      Un cycle de stérilisation dure seulement 10 minutes

      Stérilisez les accessoires de votre bébé rapidement et en toute sûreté : le stérilisateur s’éteindra automatiquement après un cycle de stérilisation de seulement 10 minutes.

      Conçu pour réduire le risque d’odeurs désagréables

      Conçu pour réduire le risque d’odeurs désagréables

      Notre nouveau plateau égouttoir protège la plaque chauffante des gouttelettes de lait, ce qui réduit le risque d’odeurs désagréables.

      Notre stérilisateur est conçu pour économiser l’espace

      Notre stérilisateur est conçu pour économiser l’espace

      La taille de notre stérilisateur avancé est réglable pour convenir même aux plus petits accessoires, comme les sucettes, et pour éviter d’encombrer votre comptoir entre chaque utilisation.

      Reste stérilisé pendant 24 heures*

      Reste stérilisé pendant 24 heures*

      Le nettoyage complet et sans produits chimiques du stérilisateur garde son contenu stérilisé pendant près de 24 heures. Gardez simplement le couvercle en place et le tour est joué.

      Intérieur spacieux, extérieur compact

      Intérieur spacieux, extérieur compact

      Bien qu’il soit mince, notre stérilisateur peut contenir jusqu’à six biberons Philips Avent. Il convient aussi aux autres articles essentiels, tels que tétines, sucettes et tire-lait manuels.

      Ce stérilisateur est rapide et facile à nettoyer

      Ce stérilisateur est rapide et facile à nettoyer

      Le stérilisateur (et même sa plaque chauffante) est rapide et facile à nettoyer de haut en bas, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour vous permettre de passer plus de temps avec votre petit.

      Spécificités Techniques

      • Spécificités techniques

        Consommation électrique
        650  W
        Tension
        220-240 V ~ 50-60 Hz, 220 V ~ 60 Hz (Corée), 120-127 V ~ 60 Hz (NAM)
        Consommation électrique (en mode arrêt)
        <0,3 W (mode arrêt automatique au bout de : <1 min)

      • Poids et dimensions

        Dimensions
        304 x 183 x 359  millimètre
        Poids
        1,78  kg

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      • Inclus

        Pinces
        1  Pièce(s)
        Stérilisateur électrique à vapeur
        1 pièce

      • Caractéristiques d'emballage

        Emballage à base de papier**
        Oui

      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Les résultats des tests sont fournis par un laboratoire indépendant.
      • *Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier

