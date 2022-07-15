Termes recherchés
SCF355/09
Réchauffage rapide et uniforme
Lors du prochain repas de votre bébé, réchauffez délicatement son lait ou sa nourriture en 3 minutes. Le réchauffage continu et progressif évite la formation de points chauds. Facile à utiliser, il est doté d'un réglage de décongélation pratique et peut également servir à chauffer les petits pots de bébé.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Chauffe-biberon rapide
Tournez simplement le sélecteur pour allumer le chauffe-biberon et sélectionner un réglage de chauffe. Le chauffe-biberon est accompagné d'un tableau de référence pratique qui vous permet de savoir facilement combien de temps le processus de chauffe prendra.
En une seule pièce, pour faciliter le nettoyage et vous permettre de passer plus de temps avec votre bébé.
Le chauffe-biberon est doté d'une fonction pratique de décongélation, plus sûre que la décongélation au four à micro-ondes et plus pratique que celle à l'eau chaude. Il vous suffit de sélectionner cette option pour décongeler le lait ou les petits pots congelés.
Le chauffe-biberon est entièrement compatible avec tous les biberons et pots Philips Avent.* Il permet de chauffer les biberons et pots simplement.
Le chauffe-biberon chauffe rapidement et uniformément. Le lait est constamment mélangé pendant qu'il chauffe, afin d'éviter la formation de points chauds.
Le chauffe-biberon chauffe 150 ml de lait en seulement 3 minutes.*
En plus des biberons, le chauffe-biberon permet de chauffer doucement et uniformément les petits pots.
Ce réglage permet de chauffer le lait doucement et de le maintenir à la bonne température, pour qu'il soit prêt quand vous en avez besoin.
