    • Réchauffage rapide et uniforme Réchauffage rapide et uniforme Réchauffage rapide et uniforme

      Philips Avent Advanced Chauffe-biberon rapide

      SCF355/09

      Réchauffage rapide et uniforme

      Lors du prochain repas de votre bébé, réchauffez délicatement son lait ou sa nourriture en 3 minutes. Le réchauffage continu et progressif évite la formation de points chauds. Facile à utiliser, il est doté d'un réglage de décongélation pratique et peut également servir à chauffer les petits pots de bébé.

      Réchauffage rapide et uniforme

      Chauffe uniformément en seulement 3 minutes

      • Chauffe uniformément sans points chauds
      • Chauffe rapidement
      • Décongélation en douceur
      • Fonction maintien au chaud
      Simple à utiliser grâce à un guide de chauffe pratique

      Simple à utiliser grâce à un guide de chauffe pratique

      Tournez simplement le sélecteur pour allumer le chauffe-biberon et sélectionner un réglage de chauffe. Le chauffe-biberon est accompagné d'un tableau de référence pratique qui vous permet de savoir facilement combien de temps le processus de chauffe prendra.

      En une seule pièce pour un nettoyage facile

      En une seule pièce pour un nettoyage facile

      En une seule pièce, pour faciliter le nettoyage et vous permettre de passer plus de temps avec votre bébé.

      Décongélation douce des biberons

      Décongélation douce des biberons

      Le chauffe-biberon est doté d'une fonction pratique de décongélation, plus sûre que la décongélation au four à micro-ondes et plus pratique que celle à l'eau chaude. Il vous suffit de sélectionner cette option pour décongeler le lait ou les petits pots congelés.

      Compatible avec les biberons Philips Avent et avec les marques les plus courantes

      Compatible avec les biberons Philips Avent et avec les marques les plus courantes

      Le chauffe-biberon est entièrement compatible avec tous les biberons et pots Philips Avent.* Il permet de chauffer les biberons et pots simplement.

      Réchauffe vite et uniformément

      Réchauffe vite et uniformément

      Le chauffe-biberon chauffe rapidement et uniformément. Le lait est constamment mélangé pendant qu'il chauffe, afin d'éviter la formation de points chauds.

      Chauffe les biberons en 3 minutes

      Chauffe les biberons en 3 minutes

      Le chauffe-biberon chauffe 150 ml de lait en seulement 3 minutes.*

      Convient pour le lait et les aliments pour bébé

      Convient pour le lait et les aliments pour bébé

      En plus des biberons, le chauffe-biberon permet de chauffer doucement et uniformément les petits pots.

      Maintien au chaud

      Maintien au chaud

      Ce réglage permet de chauffer le lait doucement et de le maintenir à la bonne température, pour qu'il soit prêt quand vous en avez besoin.

      Spécificités Techniques

      • Spécificités techniques

        Consommation électrique
        275  W
        Tension
        220 V~, 50 Hz
        Consommation électrique (en mode arrêt)
        <0,3 W (mode arrêt automatique au bout de : <1 min)

      • Poids et dimensions

        Dimensions du produit (l x H x P)
        160,4 x 139,9 x 148,55  millimètre
        Dimensions de l'emballage (l x H x P)
        175 x 185 x 160  millimètre

      • Pays d'origine

        Conçu en
        Europe
        Fabriqué en
        Chine

      • Inclus

        Chauffe-biberon
        1  Pièce(s)

      • Caractéristiques d'emballage

        Emballage à base de papier**
        Oui

      • Pour 150 ml de lait à une température de 22 °C dans un biberon Philips Natural de 260 ml
      • Les sachets de conservation pour le lait maternel Philips Avent et les biberons de 60 ml ne peuvent pas être utilisés dans ce chauffe-biberon.
      • *Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier

