SCF355/09
Snelle en gelijkmatige verwarming
Wanneer het tijd is voor de volgende voeding van je baby, warm je de melk of voeding in 3 minuten op. De geleidelijke en continue verwarming voorkomt ongelijk verhitte gedeelten. De verwarmer is eenvoudig te bedienen, heeft een handige ontdooifunctie en kan ook worden gebruikt om babyvoeding op te warmen.Bekijk alle voordelen
Snelle flessenwarmer
Je hoeft alleen aan de knop te draaien om de babyflessenwarmer in te schakelen en je verwarminsteling te selecteren. De flessenwarmer wordt geleverd met een handige tabel met verwarminstructies zodat je eenvoudig kunt bepalen hoe lang het verwarmen duurt.
Het design uit één stuk is gemakkelijk schoon te maken zodat je meer tijd kunt doorbrengen met je kleintje.
De flessenwarmer is voorzien van een handige ontdooistand. Veiliger dan het ontdooien in de magnetron en handiger dan het gebruiken van water: je hoeft alleen de juiste stand te selecteren om bevroren melk of babyvoeding te ontdooien.
De flessenwarmer is geschikt voor alle Philips Avent-flessen en bewaarflessen*. Je kunt de flessenwarmer gebruiken om (bewaar)flessen te verwarmen.
De flessenwarmer verwarmt snel en gelijkmatig. Doordat de melk tijdens het verwarmen voortdurend circuleert, ontstaan er ook geen hete plekken.
De flessenwarmer verwarmt 150 ml melk in slechts 3 minuten*.
Net als voor babyflessen kun je de flessenwarmer ook gebruiken om babyvoeding geleidelijk en gelijkmatig op te warmen.
Melk of babyvoeding wordt langzaam opgewarmd en vervolgens warm gehouden op de juiste temperatuur. Zo is de melk altijd gebruiksklaar wanneer je het nodig hebt.
