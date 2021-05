Kinderen tot 3 jaar kunnen geen mondstuk gebruiken, dus moet de voorzetkamer worden uitgerust met een gezichtsmasker1. Lekkages rond het gezichtsmasker kunnen ertoe leiden dat minder medicatie wordt geïnhaleerd3. Om lekkages te voorkomen, moet u het gezichtsmasker stevig op het gezicht van uw kind drukken. Dit kan ertoe leiden dat uw kind gaat huilen en zich verzet tegen de behandeling. Door het huilen wordt meer medicatie naar de maag ingeademd en komt er minder in de longen terecht, daar waar de medicatie juist nodig is. Het Philips LiteTouch-masker met de zachte voorgevormde afdichting zorgt dat er minder druk nodig is om het masker goed te laten aansluiten op het gezicht van de patiënt, waardoor het gemakkelijker is om op te zetten, met minder ongemak dan de gewone VHC-maskers (vooral bij kleine kinderen)2. Kies tevens voor een kleinere inhalatiekamer (minder dan 350 ml), zoals de OptiChamber Diamond. Bij grotere kamers zijn meer ademteugen vereist en duurt het langer voordat alle medicatie van een enkele dosis geïnhaleerd is4. Het LiteTouch-masker en een kleinere voorzetkamer, zoals de OptiChamber Diamond, helpen u en uw kind om de medicatie sneller en comfortabeler te inhaleren.

