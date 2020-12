Borstkolven en borstverzorgingsproducten

*Klinische studie uitgevoerd onder 110 moeders in het VK, Rusland en China in maart 2016 toonde een aanzienlijke voorkeur aan voor Philips Avent ten opzichte van een toonaangevende concurrent.

Philips Avent is vastbesloten om ouders en hun baby's te ondersteunen en om de beste producten voor een gezonde ontwikkeling aan te bieden. We doen dit met producten die bewezen betrouwbaar zijn en diensteninnovaties waar ouders en hun baby's op kunnen vertrouwen. We streven ernaar ouders te ondersteunen in de voedingskeuze die zij voor hun baby hebben gemaakt.

Wij geloven dat moedermelk de beste optie is voor pasgeborenen en we sluiten ons volledig aan bij de richtlijnen en doelen van de Code van de World Health Organization (WHO, 1981). Het ondersteunen van borstvoeding vormt de kern van onze missie en strategie. We staan open voor een lopende dialoog en partnerschap met betrekking tot onze betrokkenheid en ondersteuning van borstvoeding.