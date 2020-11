Er zijn veel manieren om te ontharen: waxen, scheren, epileren of ontharen met IPL. De methode die het best bij je past, hangt af van je haar- en huidtype, het lichaamsdeel dat je wilt ontharen, en jouw specifieke wensen. Hecht je waarde aan snel en effectief ontharen, wil je extra duurzame resultaten of is er sprake van ontharing van de gevoelige huid? Lees meer over ontharingsmethoden die voor verschillende lichaamsdelen geschikt zijn om uit te vinden welke methode het beste bij jou past.