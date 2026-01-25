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Alle series

  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ

Lumea IPL Series 9000IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

BRI958/00

4.2
| (2814) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
Geniet van probleemloze persoonlijke behandeling met de snoerloze versie van ons snelste Lumea-apparaat. SenseIQ-technologie met slimme opzetstukken en begeleiding in de Lumea IPL-app voor een langdurig gladde huid.
Bekijk alle voordelen

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ

  • SmartSkin-sensor

  • 4 intelligente opzetstukken: lichaam, gezicht, bikini, oksels

  • Lumea IPL-app

  • Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten

Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten

Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.

Zacht en comfortable met SenseIQ

Zacht en comfortable met SenseIQ

Lumea 9000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortable instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandling aan voor elke lichaamszone.

Voor het gemak met of zonder snoer te gebruiken

Voor het gemak met of zonder snoer te gebruiken

Philips Lumea is ontworpen voor handig en eenvoudig gebruik. Gebruik het apparaat met snoer om grotere lichaamsdelen zoals de benen snel te behandelen. Gebruik het apparaat draadloos met batterijen om moeilijk bereikbare lichaamsdelen nauwkeurig te behandelen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

2814

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

25/01/2026

België

België

Sinds ik dit product heb gekocht, ben ik altijd zeer tevreden en raad ik het ook regelmatig aan bij mijn kennissen. Ik maak me veel minder zorgen over lichaamshaar en bultjes na het scheren, en de resultaten houden echt lang aan.

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

05/12/2025

België

België

Geverifieerde koper

100% aanrader.

Blij dat ik deze aankoop gedaan heb (voor mijn vrouw) - het doet wat het moet doen "ontharen". Op dit gebied de beste aankoop ooit.Mijn vrouw voelt zich zelfzekerder en geniet hiervan dus ik ook blij!

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

01/12/2024

België

België

Best tevreden tot nu toe - uiterst tevreden

Aangekocht voor mijn volledige benen te doen. Duidelijk al veel minder haren, en was nu pas mijn 3de behandeling. Doet ook geen pijn, wat de behandeling bij de schoonheidsspecialiste toch wel deed.

Voordelen

Thuis uitvoeren, pijnloos

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gemiddeld resultaat haarvermindering na 12 behandelingen: 86% op onderbenen, 70% op bikinilijn, 67% op oksels

  2. Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet