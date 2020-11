Elektrische tandenborstels

Reisetui met geïntegreerde USB-oplader



In het slanke en lichte reisetui kunt u de elektrische tandenborstel en een extra opzetborstel opbergen en het etui biedt tevens een oplaadfunctie. U kunt het apparaat ook aansluiten op een laptop via USB of op een stopcontact. Zo kunt u uw tandenborstel overal opladen.