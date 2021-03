Mondverzorging

Flossen in een handomdraai



Tanden flossen is één van die gewoontes die er makkelijk bij in schiet. Met AirFloss hebt je een eenvoudige manier om uw tanden te flossen zonder het gedoe met flosdraad. AirFloss verwijdert 99% van alle plak in 60 seconden met behulp van zachte straaltjes mondwater en lucht.