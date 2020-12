Een beetje troost en steun zijn onmisbaar als je de wereld gaat ontdekken. Ons assortiment van orthodontische fopspenen is zo ontworpen dat je baby op natuurlijke wijze wordt getroost—tijdens elke stap. Natuurlijk is troost beleven iets persoonlijks en daarom hebben we veel verschillende fopspenen om te voldoen aan de behoeften van jouw kleintje. Van pasgeborenen tot peuters, van glow-in-the-dark tot extra luchtstroom en schattige designs. Philips Avent biedt elke baby een beetje troost en steun.

1 Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek onder meer dan 9000 vrouwelijke gebruikers van babyverzorgingsproducten (onderzoek uitgevoerd door GemSeek in december 2015).

2 85% van de ondervraagde moeders vindt deze fopspeen zachter dan acht vergelijkbare modellen van andere toonaangevende merken. Onafhankelijk onderzoek, Verenigde Staten, februari 2017.