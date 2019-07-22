Ons zoontje Carsten, nu 2 weken oud kreeg de kans om de leuke speen met knuffel van philips avent snuggle te testen. Bij de geboorte bleek al snel dat hij niet zo’n fan was van tutjes. Omdat ik toch wel iets wou hebben om hem in de toekomst te troosten ging ik op zoek naar de geschikte speen. Hoeveel merken ik ook in huis haalde, na een dagje was hij er niet meer mee tevreden.... toen ik de speen met knuffel van philips avent aankreeg heb ik hem meteen laten kennis maken. Het trok duidelijk zijn aandacht! En al snel was hij helemaal weg van het zachte knuffeltje en hielp het om hem rustig te krijgen. Ook de zachte speen viel volledig in de smaak. De speen is heel makkelijk om te reinigen, je kan hem eenvoudig verwijderen van de knuffel en hem steriliseren. Ook het knuffeltje zelf kan gewassen worden wat ik persoonlijk ook heel belangrijk vind alles is wasbaar, knuffeltje niet te groot voor pasgeborene, tutje kan vervangen worden