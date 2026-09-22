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QD OLED levert levendige, levensechte kleuren, perf...
Een nieuwe definitie van workflowproductiviteit
Ontdek hoe Philips-monitoren het energieverbruik verlagen en efficiënter omgaan met materialen dankzij technologieën zoals PowerSensor, LightSensor en energie-efficiëntieklasse A.
Ontdek Philips USB-C-dockingmonitoren voor orde en gemak in uw digitale werkruimte zorgen. Neem afscheid van opladers en voedingskabels!
Innovatie in elke pixel
Wat maakt Philips-monitoren anders?
Philips-monitoren bieden levendige beelden, slimme functies en een strak design – perfect voor zowel werk als thuis. Geniet elke dag van topprestaties, gebruiksgemak en haarscherpe beeldkwaliteit.
Philips-monitoren spelen in op de behoeften van de dynamische, veelzijdige professionals van vandaag met een breed scala aan innovatieve oplossingen. Ze zijn ontworpen om de productiviteit te maximaliseren, natuurgetrouwe beelden te leveren, het welzijn te verbeteren en het milieu te beschermen.
Het Philips-monitorenassortiment voor thuisgebruik biedt gebruikers een rijke en veelzijdige keuze aan beeldschermen, geïnspireerd door de levendige en diverse levensstijlen van vandaag.
Evnia is vooruitstrevend en inventief. Met onze baanbrekende en inclusieve aanpak streven we ernaar een moderne sfeer te creëren binnen de gamingwereld, terwijl we tegelijkertijd de expertise en kracht van het merk Philips benutten.
Geoptimaliseerd voor mkb-ondernemingen. Ontworpen voor succes
TCO Certified Edge
Kies voor TCO Certified Philips-monitoren voor innovatie, prestaties en duurzaamheid. Ontworpen voor iedereen die waarde hecht aan kwaliteit én een lagere impact op het milieu.
De Philips-monitor voor videoconferencing biedt een naadloze alles-in-éénoplossing voor videogesprekken, met een geïntegreerde webcam, microfoon en luidsprekers voor complete audiovisuele ondersteuning.
Ervaar het gemak van één kabel die uw installatie vereenvoudigt en uw productiviteit verhoogt met Philips USB-C-monitoren met docking. Met slechts één kabel kunt u de batterijduur van uw laptop verlengen, zonder dat u extra voedingsadapters nodig hebt.
Ervaar levendige, natuurgetrouwe kleuren, perfect zwart en vloeiende bewegingen met Philips OLED- en QD-OLED-monitoren, ontworpen voor een uitzonderlijke beeldkwaliteit en een meeslepende kijkervaring.
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