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Philips Monitoren

Naadloos onderdeel van uw dag, thuis en op het werk.

Bekijk alle monitoren

QD OLED levert levendige, levensechte kleuren, perf...

OLED/QD OLED-monitoren

OLED/QD OLED-monitoren
OLED/QD OLED-monitoren
QD OLED levert levendige, levensechte kleuren, perfecte zwarttinten en naadloze bewegingen met superieure responstijden
Voor de beleving

Voor de beleving

Een nieuwe definitie van workflowproductiviteit

Monitoren met een lagere milieu-impact | Philips

Monitoren met een lagere milieu-impact | Philips

Ontdek hoe Philips-monitoren het energieverbruik verlagen en efficiënter omgaan met materialen dankzij technologieën zoals PowerSensor, LightSensor en energie-efficiëntieklasse A.

USB-C-dockingmonitoren

USB-C-dockingmonitoren

Ontdek Philips USB-C-dockingmonitoren voor orde en gemak in uw digitale werkruimte zorgen. Neem afscheid van opladers en voedingskabels!

Meer tonen
Wat maakt Philips-monitoren anders?

Innovatie in elke pixel

Wat maakt Philips-monitoren anders?

Philips-monitoren bieden levendige beelden, slimme functies en een strak design – perfect voor zowel werk als thuis. Geniet elke dag van topprestaties, gebruiksgemak en haarscherpe beeldkwaliteit.

Onze topcategorieën

Professioneel gebruik

Philips-monitoren spelen in op de behoeften van de dynamische, veelzijdige professionals van vandaag met een breed scala aan innovatieve oplossingen. Ze zijn ontworpen om de productiviteit te maximaliseren, natuurgetrouwe beelden te leveren, het welzijn te verbeteren en het milieu te beschermen.

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Professioneel gebruik
Thuis gebruik

Thuis gebruik

Het Philips-monitorenassortiment voor thuisgebruik biedt gebruikers een rijke en veelzijdige keuze aan beeldschermen, geïnspireerd door de levendige en diverse levensstijlen van vandaag.

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Gaming collectie

Evnia is vooruitstrevend en inventief. Met onze baanbrekende en inclusieve aanpak streven we ernaar een moderne sfeer te creëren binnen de gamingwereld, terwijl we tegelijkertijd de expertise en kracht van het merk Philips benutten.

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Gaming collectie
Waarom Philips monitoren voor mkb-ondernemingen?

Waarom Philips monitoren voor mkb-ondernemingen?

Geoptimaliseerd voor mkb-ondernemingen. Ontworpen voor succes

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TCO Certified Edge

TCO Certified Edge

Toegewijd aan het milieu

Kies voor TCO Certified Philips-monitoren voor innovatie, prestaties en duurzaamheid. Ontworpen voor iedereen die waarde hecht aan kwaliteit én een lagere impact op het milieu.

Ontdek TCO Certified-monitoren

Videoconferencing

De Philips-monitor voor videoconferencing biedt een naadloze alles-in-éénoplossing voor videogesprekken, met een geïntegreerde webcam, microfoon en luidsprekers voor complete audiovisuele ondersteuning.

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Videoconferencing
Dockingoplossingen

Dockingoplossingen

Ervaar het gemak van één kabel die uw installatie vereenvoudigt en uw productiviteit verhoogt met Philips USB-C-monitoren met docking. Met slechts één kabel kunt u de batterijduur van uw laptop verlengen, zonder dat u extra voedingsadapters nodig hebt.

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OLED/QD-OLED

Ervaar levendige, natuurgetrouwe kleuren, perfect zwart en vloeiende bewegingen met Philips OLED- en QD-OLED-monitoren, ontworpen voor een uitzonderlijke beeldkwaliteit en een meeslepende kijkervaring.

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OLED/QD-OLED
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Ondersteuning, software en drivers

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