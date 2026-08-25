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Dag haartjes, hallo gladde huid

Lumea No 1 Product Feature Icon

's Werelds meest toonaangevende IPL-merk. Geliefd door miljoenen mensen1

Ons beste Lumea IPL ontharingsapparaat

Ontdek de enige IPL met realtime audiobegeleiding

Lumea 9900 Pro: deskundige verzorging
Lumea 9900 Pro: deskundige verzorging
Philips Lumea Pro is uw persoonlijke coach voor thuis, waarmee u moeiteloos tot 5 jaar professionele gladheid kunt bereiken. Klinisch bewezen.
Lumea 9000: delicate verzorging

Lumea 9000: delicate verzorging

Tot wel 5 jaar lang een glad resultaat op benen, gezicht en zelfs gevoelige plekken, zoals bij de salon. Klinisch bewezen.

Lumea 8000: complete verzorging

Lumea 8000: complete verzorging

Tot wel 5 jaar lang een glad resultaat op benen en gezicht, zoals bij de salon. Klinisch bewezen.

Lumea 7000: essentiële verzorging

Lumea 7000: essentiële verzorging

Tot wel 3 jaar lang een glad resultaat. Met een speciaal opzetstuk voor uw lichaam.

Wat is Lumea IPL?

Lumea IPL is een vorm van ontharing met Intense Pulse Light, afgeleid van wat er in de salon wordt gebruikt. Het levert zachte lichtpulsen die het haar in de rustfase brengen zodat het uitvalt. Bij consistent gebruik blijft de huid haarvrij.3

Een langdurig gladde huid begint hier1

Werkt Lumea IPL echt?

In slechts 2 behandelingen zult u meer dan 80% vermindering van haar ervaren.4. Onze lichttechnologie is gebaseerd op jarenlang onderzoek en ontwikkeling en is al gekozen door meer dan 6 miljoen vrouwen5.

Langdurig een gladde huid

Hoe gebruik ik Lumea IPL?

Een langdurig gladde huid in slechts 4 eenvoudige stappen. Dankzij de intuïtieve bediening en de app kunt u eenvoudig en moeiteloos de gewenste resultaten bereiken.

Is Lumea IPL veilig?

Ja. Uw veiligheid is onze prioriteit. De Philips Lumea IPL is ontwikkeld in samenwerking met deskundige wetenschappers en dermatologen en is door meer dan 3.000 vrouwen getest op veilig thuisgebruik van IPL.

Afbeelding die laat zien voor welke haarkleuren en huidtinten Lumea IPL geschikt is.

Is Lumea IPL geschikt voor mij?

IPL-ontharing werkt op een groot aantal verschillende haarkleuren en huidtinten, van donkerblond en bruin tot zwart haar en lichte tot donkere huidtinten.

Waarom Philips Lumea IPL in plaats van…

  • Scheren?

    Lumea IPL is ontworpen om haargroei te voorkomen, zodat u kunt genieten van een langdurig gladde huid zonder ingegroeide haren en stoppels. Nooit meer om de dag scheren! Gebruik Lumea slechts één keer per maand om bij te werken.

  • Laseren in de salon?

    Lumea IPL is afgeleid van professionele schoonheidssalons en is een kosteneffectief alternatief voor laserontharing. Deze zachte maar effectieve oplossing biedt professionele resultaten in het comfort van uw huis voor een fractie van de kosten.

  • Waxen?

    U hoeft haar niet met de wortel te verwijderen: de Lumea IPL-technologie vermindert de hoeveelheid haar geleidelijk op natuurlijke wijze. De energie van zachte lichtpulsen zorgt ervoor dat het haarzakje gaat rusten, waardoor het haar uitvalt. Zo is dit een comfortabel alternatief voor waxen.

Haal alles uit uw Lumea IPL

Stapsgewijze begeleiding met de Philips Lumea app

Maak het beheren van uw routine gemakkelijker met de Lumea-app. Het biedt persoonlijke planning, slimme herinneringen en nuttige tips om georganiseerd te blijven en uw doelen in zicht te houden.

Gemaakt voor uw rondingen, zacht voor de gevoelige huid

Alle lichaamsrondingen zijn uniek, net als onze opzetstukken. Afhankelijk van het model bevat uw Lumea hulpstukken voor lichaam, gezicht, bikinilijn, oksels of precisie. Ontworpen voor optimale aansluiting, zodat u zelfs gevoelige zones zacht en veilig kunt behandelen.6

Zicht op je doelen

Maak het beheren van je routine gemakkelijker met de Lumea-app. Hij biedt persoonlijke planning, slimme herinneringen en nuttige tips om georganiseerd te blijven en je doelen in zicht te houden.

Scan de QR-code om de app te downloaden
Zicht op je doelen
Duurzaamheidsafbeelding van Philips die een weg midden in het bos toont.

Duurzaamheid

Ontworpen voor het leven, gebouwd om lang mee te gaan

Bij Philips geloven we dat echte schoonheid nooit ten koste van de planeet mag gaan. Daarom gebruiken we alleen papieren verpakkingen en maken we prachtig ontworpen producten die lang meegaan. Voel u goed als u voor uzelf en de wereld om u heen zorgt met onze zorgeloze garantie van 5 jaar.7

Meer informatie over Lumea IPL

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    Voorwaarden

    1. Bij aanhoudende maandelijkse touch-ups volgens het aangegeven behandelschema. 

    2. marktleider onderzoeksinstituut, respectievelijk winkelwaarde en -volume MAT dec. '25 en volume MAT 2010-2025, per IPL-categorie. 

    3. gebaseerd op 92% haarvermindering op benen na 12 behandelingen 

    4. Gemiddelde resultaten op benen 

    5. Marktleider onderzoeksinstituut, respectievelijk winkelwaarde en -volume MAT dec. '25 en volume MAT 2010-2025, per IPL-categorie 

    6. oksels en bikinilijn 

    7. 2 jaar standaard + 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 60 dagen op Philips.com. 