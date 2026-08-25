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Ons beste Lumea IPL ontharingsapparaat
Tot wel 5 jaar lang een glad resultaat op benen, gezicht en zelfs gevoelige plekken, zoals bij de salon. Klinisch bewezen.
Tot wel 5 jaar lang een glad resultaat op benen en gezicht, zoals bij de salon. Klinisch bewezen.
Tot wel 3 jaar lang een glad resultaat. Met een speciaal opzetstuk voor uw lichaam.
Wat is Lumea IPL?
Lumea IPL is een vorm van ontharing met Intense Pulse Light, afgeleid van wat er in de salon wordt gebruikt. Het levert zachte lichtpulsen die het haar in de rustfase brengen zodat het uitvalt. Bij consistent gebruik blijft de huid haarvrij.3
Een langdurig gladde huid in slechts 4 eenvoudige stappen. Dankzij de intuïtieve bediening en de app kunt u eenvoudig en moeiteloos de gewenste resultaten bereiken.
Ja. Uw veiligheid is onze prioriteit. De Philips Lumea IPL is ontwikkeld in samenwerking met deskundige wetenschappers en dermatologen en is door meer dan 3.000 vrouwen getest op veilig thuisgebruik van IPL.
IPL-ontharing werkt op een groot aantal verschillende haarkleuren en huidtinten, van donkerblond en bruin tot zwart haar en lichte tot donkere huidtinten.
Lumea IPL is ontworpen om haargroei te voorkomen, zodat u kunt genieten van een langdurig gladde huid zonder ingegroeide haren en stoppels. Nooit meer om de dag scheren! Gebruik Lumea slechts één keer per maand om bij te werken.
Lumea IPL is afgeleid van professionele schoonheidssalons en is een kosteneffectief alternatief voor laserontharing. Deze zachte maar effectieve oplossing biedt professionele resultaten in het comfort van uw huis voor een fractie van de kosten.
U hoeft haar niet met de wortel te verwijderen: de Lumea IPL-technologie vermindert de hoeveelheid haar geleidelijk op natuurlijke wijze. De energie van zachte lichtpulsen zorgt ervoor dat het haarzakje gaat rusten, waardoor het haar uitvalt. Zo is dit een comfortabel alternatief voor waxen.
Maak het beheren van uw routine gemakkelijker met de Lumea-app. Het biedt persoonlijke planning, slimme herinneringen en nuttige tips om georganiseerd te blijven en uw doelen in zicht te houden.
Alle lichaamsrondingen zijn uniek, net als onze opzetstukken. Afhankelijk van het model bevat uw Lumea hulpstukken voor lichaam, gezicht, bikinilijn, oksels of precisie. Ontworpen voor optimale aansluiting, zodat u zelfs gevoelige zones zacht en veilig kunt behandelen.6
Bij Philips geloven we dat echte schoonheid nooit ten koste van de planeet mag gaan. Daarom gebruiken we alleen papieren verpakkingen en maken we prachtig ontworpen producten die lang meegaan. Voel u goed als u voor uzelf en de wereld om u heen zorgt met onze zorgeloze garantie van 5 jaar.7
Wat is IPL technologie?
Leestijd: 3-5 min.
Hoe kan je de Lumea app gebruiken?
Leestijd: 1-5 min.
Lumea IPL 9900 Pro: Hoe werkt real-time guidance?
Leestijd: 3-5 min.
Opzetstukken
Leestijd: 3-5 min.
Selecteer de juiste behandelmodus
Leestijd: 3-5 min.
Stap 1: Voorbereiding voor de behandeling
Leestijd: 3-5 min.
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Bij aanhoudende maandelijkse touch-ups volgens het aangegeven behandelschema.
marktleider onderzoeksinstituut, respectievelijk winkelwaarde en -volume MAT dec. '25 en volume MAT 2010-2025, per IPL-categorie.
gebaseerd op 92% haarvermindering op benen na 12 behandelingen
Gemiddelde resultaten op benen
Marktleider onderzoeksinstituut, respectievelijk winkelwaarde en -volume MAT dec. '25 en volume MAT 2010-2025, per IPL-categorie
oksels en bikinilijn
2 jaar standaard + 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 60 dagen op Philips.com.