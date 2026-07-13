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De unieke innovatie van Philips
Wat is Ambilight TV?
Voor leken lijkt de Ambilight TV misschien op een TV met lampjes aan de achterkant. Maar wie het uitprobeert, weet wel beter: de reactieve gloed van de Ambilight TV verandert kamers in jungles en banken in ruimteschepen. Probeer het en u wilt nooit meer een andere TV.
Geen gedoe meer met instellingen. Binnen in de Ambilight-TV optimaliseert de P5 AI beeld, games en Ambilight voor alles wat u bekijkt of afspeelt. De TV past zich aan aan de omstandigheden in de ruimte, zodat het geheel altijd episch aanvoelt.
Van de nieuwste 4K Quantum Dot-, QD MiniLED- en OLED-schermen tot Dolby Vision van bioscoopkwaliteit en de verwerkingskracht van de P5 en P5 AI-chips: alles is ontworpen om die pixels maximaal te benutten en het beeld tot leven te brengen.
Met functies zoals Dolby Atmos Surround Sound en samenwerkingsverbanden met de Britse audiolegendes Bowers & Wilkins, is het geluid van Ambilight TV's helder, ruimtelijk en krachtig, meteen vanaf het begin.
Smart TV
Vind snel content via verschillende streamingdiensten. Koppel slimme apparaten in het hele huis en bedien alles met een spraakopdracht.
"Is er een jungle in mijn woonkamer of is mijn woonkamer een jungle?" Schrik niet als u uzelf deze en andere onwaarschijnlijke vragen stelt zodra de Ambilight TV is ingesteld.
Oké, u kunt het grasveld misschien niet echt ruiken, maar met de Ambilight TV voelt elke wedstrijd levensecht.
Of u nu over een neonparcours racet, vampiers uitroeit of op een mythische missie gaat om de mensheid te redden, met de Ambilight TV voelt het allemaal nog intenser en epischer.
Bedien je tv met je slimme apparaat
De Philips Smart TV-app verandert je smartphone of tablet in een slimme afstandsbediening, waarmee je eenvoudig van kanaal wisselt, het volume aanpast, door apps bladert en je Ambilight-instellingen nauwkeurig afstemt.
Als u de voorkeur geeft aan explosies die uw bank laten beven, of als u dialogen met nog meer kracht en helderheid wilt horen, kunt u een SoundBar toevoegen die perfect klinkt, er goed uitziet en goed past bij de Ambilight TV.
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Verrijk het geluid van de Ambilight TV. Ontdek ons assortiment draadloze TV-Soundbars, Soundbars met subwoofers en Dolby Atmos-Soundbars.
Luister naar je favoriete muziek met hifi-stereosystemen, Bluetooth-luidsprekers, CD-spelers, radio's en klokradio's van Philips home audio.
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