Wat is OLED TV? Wat is er zo bijzonder aan OLED-technologie?
Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
OLED's staan bekend om hun ongeëvenaarde zwarttinten. Het nieuwe META 3.0-scherm biedt nu ook een hogere helderheid met minimale schittering. Voor zuivere, levendige kleuren, zelfs in lichte ruimtes. En met 20% minder energieverbruik. *Beschikbaar op geselecteerde modellen, waaronder Philips OLED910 en OLED950.
De P5 AI Dual Engine scant elke scène vanaf de binnenkant van de Ambilight TV. Zo worden de beeld- en Ambilight-instellingen geperfectioneerd, wordt er ingespeeld op de lichtomstandigheden in de kamer en bent u in het voordeel ten opzichte van tegenstanders tijdens het gamen. *Uitsluitend beschikbaar op Philips OLED950-modellen.
De LED's zijn ingebouwd in de achterkant van de Ambilight TV en deinen mee met de beelden op het scherm. Ze schijnen kleurrijk licht op de muur en vullen de kamer met de sfeer van de beelden op de TV. Probeer het en u wilt nooit meer iets anders.
Ambilight TV's zijn de enige TV's met LED-verlichting achter het scherm die reageren op waar u naar kijkt en u onderdompelen in een kleurrijke lichtkrans. Alles verandert: uw TV lijkt groter en u beleeft uw favoriete series, films en games nog intenser.
Het levensechte beeld van deze OLED-TV ziet er altijd fantastisch uit, zelfs als u vanuit een hoek kijkt. Veranderingen in het omgevingslicht worden automatisch gecompenseerd: wat u ook kijkt, zwart is zwart (niet grijs) en zelfs de kleinste details in schaduwen en fel licht zijn zichtbaar. Ondersteuning voor alle belangrijke HDR-indelingen.
U zit echt op het randje van uw stoel! Dankzij Dolby Vision ziet u het beeld precies zoals het bedoeld is, zonder teleurstellende scènes die zo donker zijn dat u eigenlijk niets ziet. Of u nu geniet van films of games, alles wordt weergegeven in glorieuze details.
De compatibiliteit met Dolby Atmos en DTS:X tilt het geluid van deze TV naar een hoger niveau, in elke ruimte. De nieuwste films en games, de grootste sportevenementen: met geluidseffecten in de ruimte boven en rond u hebt u het gevoel alsof u midden in de actie zit.
Dankzij onze geïntegreerde IntelliSound-engine levert uw Ambilight-TV het best mogelijke geluid op basis van AI! Of u nu series, films of praatprogramma's kijkt of muziek luistert, de TV optimaliseert automatisch de instellingen. Wilt u geen AI gebruiken? U kunt ook geluidspresets kiezen of zelf de instellingen aanpassen.
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.