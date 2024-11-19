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  • Foto van product in gebruik

Soundbar 2.1

TAB6309/10

4.6

| (52) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan

1 Prijs

Laag profiel. Kamervullend geluid.

Met zijn meeslepende audiotechnologie en ultracompacte draadloze subwoofer vult deze superslanke en kleine soundbar uw hele kamer met geluid, maar zonder te veel ruimte in te nemen. Hij werkt perfect samen met Ambilight TV's voor nog meer sensatie, waar u ook naar kijkt.

Bekijk alle voordelen

Laag profiel. Kamervullend geluid.

  • 2.1-kanaals draadloze subwoofer

  • Max. 320 W HDMI eARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1-kanaals. Draadloze subwoofer voor diepere bas

2.1-kanaals. Draadloze subwoofer voor diepere bas

2.1 kanelen en meeslepende audiotechnologie tillen uw geluidsbeleving naar een hoger niveau, terwijl de ultracompacte draadloze subwoofer effecten en muziek extra gewicht geeft. Met de vier EQ-modi kunt u een geluidsstijl kiezen die past bij wat u kijkt. Stemmen worden in elke modus helderder als u stemversterking activeert.

Ultraslank design, perfect voor langgerekte Ambilight-TV's

Ultraslank design, perfect voor langgerekte Ambilight-TV's

Deze soundbar heeft een profiel van slechts 37 mm: hij past zelfs onder Ambilight-TV's met lagere standaarden. Dankzij de afneembare muurbeugels (meegeleverd) hebt u meerdere mogelijkheden om uit te kiezen. De ultracompacte, krachtige subwoofer is eenvoudig te verbergen en u kunt hem verticaal of horizontaal plaatsen.

DTS Virtual:X voor meeslepend 3D-geluid in elke kamer

DTS Virtual:X voor meeslepend 3D-geluid in elke kamer

Compatibiliteit met DTS Virtual:X transformeert het geluid van uw TV en biedt u een virtuele 3D-geluidservaring, ongeacht wat er op het scherm wordt weergegeven! U hebt geen extra luidsprekers nodig en het werkt in elke kamer: schakel het hem in via de afstandsbediening van de soundbar of de Philips Home Entertainment-app.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Afbeelding van TPV_PBTAWARD70

Recensies

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4.6

van 5

52

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

2

19/11/2024

België

België

Fijn helder geluid en mooi design

Ik heb deze Philips soundbar aangeschaft en ik ben onder de indruk. Ik hou van een goede filmavond en luister regelmatig muziek. Ik wilde meer geluidskwaliteit zonder meteen naar een volledig surround-systeem te hoeven kijken. Deze soundbar leek een goede middenweg, en dat klopt ook. Het installeren was eenvoudig. Binnen een paar minuten had ik de soundbar aangesloten op mijn tv, en door de HDMI ondersteuning was alles snel ingesteld. De geluidskwaliteit is echt goed, vooral gezien de prijs. Het geluid is vol, met diepe bassen en er zit een subwoofer bij. Met bluethooth kan ik mijn telefoon verbinden om muziek af te spelen, en de geluidskwaliteit blijft goed, ook bij streaming. Handig is ook dat het meerdere geluidsprofielen heeft, zoals voor muziek, films, en spraak, waardoor je het geluid kunt aanpassen aan wat je kijkt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB6309 Soundbar 2.1

Datum gebruik 2023-10-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB6309 Soundbar 2.1

Datum gebruik 2023-10-19

13/11/2024

België

België

Goed geluid en prettig in gebruik

Ik heb nu ongeveer een week dit systeem in huis en het geluid is een sterke verbetering ten opzichte van de losse soundbox die ik had. Vooral de subwoofer vind ik erg prettig en fijn qua geluid. Ik gebruik de box ook om muziek te luisteren iedere dag tijdens het werken en met muziek is een extra bass ook mooier dan zonder. Het aansluiten van de box is ook snel te regelen. Al met al ben ik erg blij met de box en zeer tevreden met de kwaliteit van het geluid.

Voordelen

Subwoofer, makkelijk aan te sluiten

Nadelen

Niet makkelijk een extra box aan te vullen van een andere kamer

Deze review is gemaakt voor TAB6309 Soundbar 2.1

Datum gebruik 2024-10-13

Deze review is gemaakt voor TAB6309 Soundbar 2.1

Datum gebruik 2024-10-13

11/11/2024

België

België

Over het algemeen zeer goede set

Deze soundbar met bijbehorende subwoofer zijn qua design perfect voor mij. Ze zijn compact, licht, kunnen aan de wand bevestigd worden, kunnen horizentaal en verticaal geplaatst worden, zijn zeer modern en ogen gewoon mooi. Je moet helemaal niet veel ruimte hebben om deze te kunnen plaatsen, maar om de perfecte opstelling te vinden is het wel best om meerdere opstellingen te proberen. Op die manier kun je de opstelling vinden die het beste geluid produceert en verdeelt binnen jouw interieur. Ze zijn makkelijk en snel in te stellen aan de hand van BlueTooth of HDMI. Je kan dus ook muziek luisteren via bijvoorbeeld Spotify op je gsm. Qua geluid is het wel beter om deze te gebruiken voor films en series, dan voor muziek. De subwoofer geeft wel die lage tonen die bij zowel films en series als muziek nodig zijn. Al bij al vind ik dit een geslaagde aankoop.

Voordelen

Compact, handig in gebruik

Nadelen

/

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB6309 Soundbar 2.1

Datum gebruik 2023-10-11

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAB6309 Soundbar 2.1

Datum gebruik 2023-10-11

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