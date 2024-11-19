Wat een fantastisch apparaat! Stijgt boven de verwachtingen uit. Ik heb lang gezocht en veel gelezen. Uiteindelijk bij deze uitgekomen. Het is en onwijs kleine soundbar (ik heb ze niet kleiner gezien). Maar de formaat zegt niets over zijn kracht. Het geluid is helder, gedetailleerd en door de sub warm en vol. Ik heb thuis een set van Dali met een NAD receiver (a 6000,-). Ben dus echt een audiofiel. Natuurlijk is de Philips totaal niet te vergelijken maar ik had geen andere keuze willen maken. De app werkt erg prettig. Alles is te regelen. Bluetooth werkt super, kraakhelder geluid en snelle verbinding. Ik gebruik de soundbar in een chalet (vakantiewoning met woonkamer van ong 25m²). Speel alles af in de film modus. Vind ik persoonlijk het lekkerste klinken. Ik heb de sub op -1 gezet. Anders te veel aanwezig. Ik blijf zeggen dat een soundbar geen geluid van achter kan produceren, dat kan alleen met surround speakers. Verwacht dit dan ook niet (bij geen enkele soundbar). Toch is het geluid lekker aanwezig en hoor je alle soorten details. Muziek klinkt ook fantastisch, dat had ik niet verwacht. Echt genieten. Kan eigenlijk geen negatieve puntjes vinden. Mogelijk dat hij in een ruime woning te kort gaat zijn. Dan verlies je de kracht van de bass en kan het vermogen niet hoog genoeg.