Wat u ook kijkt, het beeld is echt realistisch. P5-engine met AI

De Philips P5-processor met AI levert levensecht beeld dat u het gevoel geeft er zelf bij te zijn. Een AI-algoritme op basis van deep learning verwerkt beelden zoals het menselijk brein dat ook ongeveer doet. Wat u ook kijkt, u geniet van levensechte details en contrasten, rijke kleuren en vloeiende bewegingen.