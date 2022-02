Of u nu heldere, witte binnenverlichting nodig hebt om een gevallen mobieltje te vinden, groothoekzicht om objecten te zien terwijl u achteruit rijdt, of een haarscherpe helderheid voor een goed zichtbare signalering tijdens slecht weer, Philips Ultinon Pro6000 heeft het allemaal. Deze hoogwaardige LED-lampen, verkrijgbaar in koel en warm wit en in intens rood en oranje, zorgen voor een sterke helderheid met hoge lichtopbrengst bij de ideale kleurtemperatuur om te zien en gezien te worden.