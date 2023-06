Download en installeer de Philips Air+-app via de App Store of Google Play. Steek de stekker van de Air Performer in het stopcontact en schakel de Air Performer in. Het Wi-Fi-lampje knippert eerst oranje. Controleer of uw smartphone of tablet op uw Wi-Fi-netwerk is aangesloten. Open de Philips Air+-app en klik op 'Koppelen met nieuw apparaat' (Connect a New Device) of druk op de knop '+' bovenaan het scherm. Volg de instructies op het scherm om de luchtzuiveraar te verbinden met uw netwerk.