De innovatieve Philips OptimalTEMP-technologie garandeert een perfect strijkresultaat voor zowel natuurlijke stoffen als synthethisch materiaal, zonder de temperatuur aan te passen. Eén stand voor alle stoffen dus. Door de krachtige stoom strijkt u bovendien met één beweging alle kledingstukken moeiteloos glad. Dat is niet alleen sneller, maar betekent ook 100% veilig strijken zonder risico op schade. Uw was is sneller en makkelijker gedaan dan ooit tevoren!