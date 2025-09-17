Zoektermen

0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    The One 4K Ambilight TV
    38 recensies

    The One

    Voor de beste kijkervaring

    • 43 inch
      43 inch
    • 50 inch
      50 inch
    • 55 inch
      55 inch
    • 65 inch
      65 inch
    • 85 inch
      85 inch

    Adviesprijs

    Dit product is niet langer verkrijgbaar
    Alle modellen bekijken

    The One heeft het allemaal

    Het klinkt misschien te goed om waar te zijn, maar The One heeft echt alles wat u nodig hebt. Verbluffend 4K-beeld? Ja. QLED? Zeker weten. Met daarnaast ook nog P5-beeldverwerking, next-gen gamevaardigheden en Ambilight. En dat is nog maar het begin. Maak kennis met uw volgende TV.

    Selecteer beschikbare kleuren:
    • 43 inch
      43 inch
    • 50 inch
      50 inch
    • 55 inch
      55 inch
    • 65 inch
      65 inch
    • 85 inch
      85 inch
    Foto van standaard product Productfoto voorkant

    QLED-scherm

    Maakt gebruik van nanokristallen

    Bij traditionele LED-TV's wordt het licht door kleurenfilters gestuurd, waardoor het beeld dof wordt. QLED's zijn anders. Deze TV's maken gebruik van een laag van minuscule nanokristallen die oplichten wanneer er licht op valt, voor intense, levendige kleuren en een zuiverder beeld.

    P5 Picture Engine

    Verbluffend realistisch

    De P5-chip is de ultieme perfectionist. De chip analyseert elk frame en maakt kleuren intenser, het contrast beter, details scherper, bewegingen vloeiender en hij schaalt elke bron op naar fantastische 4K.

    Ambilight

    Origineel. Geïntegreerd. Meeslepend

    Als u naar de achterkant van The One kijkt, ziet u ingebouwde LED's. Ze volgen de beelden op het scherm op de voet, schijnen kleurrijk licht op de muur en vullen de kamer met de sfeer van de beelden op de TV. Hierdoor wordt TV kijken een geheel nieuwe ervaring.

    Gebruikershandleiding Productblad
    Functieafbeelding

    De enige TV met geïntegreerde lichtjes aan de achterkant

    Stel u zich voor. Geïntegreerde LED-lampjes die reageren op alles waar u naar kijkt, terwijl u wordt omgeven door een stralenkrans van kleuren. Ambilight verandert alles: uw scherm lijkt nog groter en trekt u dieper in uw favoriete films of series. Zodra u het hebt ervaren, wilt u nooit meer een TV zonder Ambilight.

    Functieafbeelding

    Een scherp en levendig beeld met 4K QLED

    Ultrascherpe scènes. Het mooiste, meest perfecte beeld. Dankzij 4K (UHD) past deze Ambilight TV zich aan al uw HDR-formaten aan. Alle ongelooflijke momenten, donker of licht, afgespeeld of gestreamd: u kunt scène na scène van elk kleinste detail genieten.

    Functieafbeelding

    Zien is geloven met de Philips P5 beeldengine

    Stel u eens voor. Details met grotere diepte. Kleuren die zo ongelofelijk levendig zijn. Huidskleuren die zo echt lijken. Met zulke soepele, natuurlijke bewegingen en zo'n helder beeld lijkt het wel alsof u zelf in de scène zit. Open uw ogen, prikkel uw zintuigen en voel het verschil.

    Functieafbeelding

    DTS:X voor 3D een meeslepend geluid

    DTS:X maakt het verschil met geluid dat zo levensecht is dat u het kunt voelen. Dankzij de 3D-audiotechnologie die een extra dimensie toevoegt, beweegt het geluid zich om u heen zodat u helemaal in het moment opgaat.

    Functieafbeelding

    Til uw gaming naar een hoger niveau

    Van joystickjunkies tot de meest toegewijde gamers, hier draait het allemaal om supersnelle gameplay en graphics zonder ook maar iets te missen. Met VRR 144 Hz, HDMI 2.1, een zeer lage vertraging en Freesync premium hebt u alles wat u nodig hebt voor een soepelere gameplay. En met de Ambilight gamingmodus is het tijd om nog dieper in de actie op te gaan.

    Philips-SoundBars met The One TV's

    Philips-Soundbars

    Klaar voor bioscoopgeluid?

    The One klinkt meteen al geweldig. Maar als u liever een krachtige bas of heldere dialogen hebt, probeer dan een SoundBar die perfect klinkt, er goed uitziet en goed past bij de TV.

    Ontdek de SoundBar

    Wilt u meer weten?

    Ontdek andere The One TV's

    Vergelijken

    Recensies

    Klantenservice en ondersteuning

    Krijg hulp met uw product, vind handleidingen, leer de beste tips en trucs en los problemen op

    CustomerSupport

    Startpagina voor ondersteuning

    Vind alle ondersteuningsonderwerpen en meer

    MagnifyingGlass

    Uw product zoeken

    Zoek op modelnummer en vind productspecifieke informatie

    Clippin

    Shop onderdelen en accessoires

    Zoek uw productonderdelen en -accessoires

    Ontdek onze beste Ambilight TV's

    Vergelijken
    The One
    The One
    Selecteer uw model
    * Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
    * De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
    * Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
    * Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
    * Elektronische Programma Gids (EPG) en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
    * Netflix-abonnement vereist. Onderhevig aan de voorwaarden op https://www.netflix.com
    * Amazon Prime is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
    * Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Amazon Alexa is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
    * De knop voor (over-the-top) mediadiensten op de afstandsbediening verschilt per land. Raadpleeg het daadwerkelijke product in de doos.
    * Google Assistent is beschikbaar in verschillende talen en landen, specifiek voor producttypen.
    * De omvang van spraakbedieningsservices varieert per land en taal. Neem voor de meest recente informatie contact op met onze klantenservice.
    ** Apple, AirPlay en Apple Home zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen en regio's.
    Warranty icon

    Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
    genieten

    Bekijk ons garantiebeleid
    Refurbishment icon

    Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

    Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
    Parts and accessories

    Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

    Shop onderdelen en accessoires
    Sustainability icon

    Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

    Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

    *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

    U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.