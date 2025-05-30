Zoektermen
85PUS9000/12
Voor de beste kijkervaring
Stel u eens voor. Geweldige filmavonden thuis. Soepele en snelle gaming-ervaring. Oneindig veel keus met Smart TV. En 4K Ambilight TV met licht dat buiten het scherm reikt. Deze QLED TV is niet alleen makkelijk in gebruik, het is "The One that has it all"Bekijk alle voordelen
4K Ambilight TV
Stel u zich voor. Geïntegreerde LED-lampjes die reageren op alles waar u naar kijkt, terwijl u wordt omgeven door een stralenkrans van kleuren. Ambilight verandert alles: uw scherm lijkt nog groter en trekt u dieper in uw favoriete films of series. Zodra u het hebt ervaren, wilt u nooit meer een TV zonder Ambilight.
Ultrascherpe scènes. Het mooiste, meest perfecte beeld. Dankzij 4K (UHD) past deze Ambilight TV zich aan al uw HDR-formaten aan. Alle ongelooflijke momenten, donker of licht, afgespeeld of gestreamd: u kunt scène na scène van elk kleinste detail genieten.
Stel u eens voor. Details met grotere diepte. Kleuren die zo ongelofelijk levendig zijn. Huidskleuren die zo echt lijken. Met zulke soepele, natuurlijke bewegingen en zo'n helder beeld lijkt het wel alsof u zelf in de scène zit. Open uw ogen, prikkel uw zintuigen en voel het verschil.
Dolby Vision en Dolby Atmos zetten u in de stoel van de regisseur. Elke scène, duidelijk gedefinieerd volgens bioscoopstandaards, is een genot voor zowel ogen als oren. Ongeacht of het om films, sport of games gaat, laat u in alle ongelofelijke momenten omringen door levensechte bioscooopervaringen.
DTS:X maakt het verschil met geluid dat zo levensecht is dat u het kunt voelen. Dankzij de 3D-audiotechnologie die een extra dimensie toevoegt, beweegt het geluid zich om u heen zodat u helemaal in het moment opgaat.
Van joystickjunkies tot de meest toegewijde gamers, hier draait het allemaal om supersnelle gameplay en graphics zonder ook maar iets te missen. Met VRR 144 Hz, HDMI 2.1, een zeer lage vertraging en Freesync premium hebt u alles wat u nodig hebt voor een soepelere gameplay. En met de Ambilight gamingmodus is het tijd om nog dieper in de actie op te gaan.
Het Philips Smart TV Titan OS-platform biedt u snel alles waar u graag naar kijkt. Van sequels tot series en van documentaires tot drama, alles wat u wilt is beschikbaar via een enkele druk op de knop. Waar u ook naar wilt kijken, houd al de beste streaming-apps binnen handbereik.
Compatibiliteit met Matter Smart Home brengt draadloze integratie naar uw bestaande slimme thuisnetwerk. Druk gewoon op de knop op de afstandsbediening en spreek om de TV te bedienen vanuit de Matter Smart Home-app of via spraakbediening. Dim de lampen. Pas uw thermostaat aan. U kunt zelfs de Philips Ambilight TV inschakelen. Een enkele opdracht doet het allemaal. De TV is ook compatibel met Google-smartspeakers en Apple AirPlay.
Grootte is belangrijk. In dit geval gaat het om hoe de televisie op een mooie manier in uw kamer past. Of u nu voor een knus klein scherm kiest of een groter scherm voor uw thuisbioscoop, u kunt precies de maat kiezen die bij uw behoeften past. Van 43 inch tot een ongelofelijke 75 inch, dit is zeker een echte blikvanger.
Hoor elk woord met meer helderheid. Dankzij Vocal Boost kan de luisteraar het volume van de dialogen verhogen of verlagen zonder effect op het achtergrondgeluid. Op deze manier mist u geen enkel moment omdat alle gesproken inhoud nog helderder overkomt.
Een zorgvuldig doordachte centrale draaibare standaard voor een flexibele kijkhoek en minder schittering. Lounge-modus om de verlichting in de kamer te verbeteren. De afstandsbediening is gemaakt van gerecycled plastic. Met FSC-gecertificeerde kartonnen verpakking en flyers is dit alles wat u van Philips Ambilight TV verwacht.
