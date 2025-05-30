Termes recherchés

FR
NL
0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    • Un téléviseur fascinant Un téléviseur fascinant Un téléviseur fascinant
      Energy Label Europe E here
      Pour en savoir plus, téléchargez here (PDF 203.0KB)

      The One Téléviseur 4K Ambilight

      85PUS9000/12

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Un téléviseur fascinant

      Imaginez. De belles soirées cinéma à la maison. Une fluidité optimale pour les jeux vidéo. Un son Surround. Un choix Smart TV infini. Et une technologie Ambilight 4K qui prolonge l'expérience au-delà de l'écran. Ce téléviseur n'est pas seulement facile à utiliser, il a vraiment tout pour plaire.

      Voir tous les avantages

      Disponible à partir:

      Produits similaires

      Afficher tous les Téléviseur QLED

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      The One
      - {discount-value}

      The One

      Téléviseur 4K Ambilight

      total

      recurring payment

      Un téléviseur fascinant

      • Téléviseur AMBILIGHT 215 cm (85")
      • 4K QLED. VRR à 144 Hz
      • Processeur P5 Picture Engine
      • Dolby Vision et Dolby Atmos
      Le seul téléviseur doté d'un halo lumineux intégré à l'arrière de l'écran

      Le seul téléviseur doté d'un halo lumineux intégré à l'arrière de l'écran

      Imaginez. Une lumière LED intégrée qui évolue en fonction du contenu visionné, tout en vous immergeant dans un halo de couleurs. Ambilight change tout : votre écran semble plus grand et vous plonge dans vos contenus favoris. Vous ne pourrez plus vous en passer.

      Une image parfaitement nette et éclatante grâce à la technologie 4K QLED

      Une image parfaitement nette et éclatante grâce à la technologie 4K QLED

      Des couleurs vives, des scènes ultra-nettes : la perfection de l'image dans toute sa splendeur. Avec la 4K (UHD), le téléviseur Ambilight s'adapte à tous vos formats HDR. Savourez chaque détail à chaque instant, dans l'obscurité ou la lumière, en lecture ou en streaming.

      Il faut le voir pour le croire : processeur de traitement d'image Philips P5

      Il faut le voir pour le croire : processeur de traitement d'image Philips P5

      Imaginez. Des détails plus profonds, des couleurs éclatantes, des teints de peau plus vrais que nature, des mouvements fluides et naturels, des images ultra-nettes… Ressentez chaque instant comme si vous y étiez. Ouvrez les yeux, éveillez vos sens et vivez une expérience hors du commun.

      Expérience visuelle comme au cinéma avec Dolby

      Expérience visuelle comme au cinéma avec Dolby

      Dolby Vision et Dolby Atmos vous placent dans la peau du réalisateur. Chaque scène est ultra-nette et digne d'une salle de cinéma : un régal pour vos yeux et vos oreilles. Films, événements sportifs, jeux… Vivez une expérience cinématographique immersive et très réaliste.

      DTS:X pour une expérience sonore immersive en 3D

      DTS:X pour une expérience sonore immersive en 3D

      DTS:X, une innovation qui fait toute la différence. Ressentez le son et plongez dans une autre dimension avec la technologie audio 3D. Le son se déplace librement autour de vous et vous transporte au cœur de l'action.

      Sublimez vos expériences gaming

      Sublimez vos expériences gaming

      Si vous avez la passion du joystick et des jeux vidéo, cet écran vous offre un gameplay et des graphismes parfaits et ultra-réactifs. Avec la VRR 144 Hz, le HDMI 2.1, la latence ultra-faible et Freesync premium, tout est réuni pour vous offrir une expérience de jeu plus fluide. Le mode de jeu Ambilight vous plonge encore plus dans l'action.

      Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.

      Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.

      La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.

      Connectez-vous facilement à votre réseau domotique

      Connectez-vous facilement à votre réseau domotique

      Grâce à sa compatibilité Matter Smart Home, le téléviseur s'intègre parfaitement à votre réseau domotique existant. Pour contrôler le téléviseur à partir de votre application Matter Smart Home ou avec la commande vocale, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de votre télécommande et de parler. Pour tamiser les lumières, régler le thermostat ou encore allumer votre téléviseur Philips Ambilight, une seule commande suffit. Le téléviseur est compatible avec les enceintes connectées Google et Apple AirPlay.

      Toutes les tailles pour répondre à vos besoins

      Toutes les tailles pour répondre à vos besoins

      La taille de votre téléviseur est importante : il doit parfaitement s'intégrer à votre intérieur. Que vous optiez pour un petit écran bien ajusté ou pour un format plus grand adapté à votre espace home cinéma, choisissez le modèle qui répond le mieux à vos besoins. Faites votre choix parmi les écrans de 43 à 75 pouces et trouvez le modèle idéal.

      Plus de clarté à chaque mot grâce à la fonction Amélioration vocale

      Percevez chaque mot avec une plus grande clarté. La fonction Amélioration vocale vous permet d'augmenter ou de réduire le volume des dialogues sans modifier le son en arrière-plan. Résultat : chaque phrase prononcée est plus claire, pour ne manquer aucune information.

      Design européen

      Un pied central pivotant soigneusement étudié pour créer un angle de vision plus flexible et réduire l'éblouissement. Un mode Lounge qui améliore l'éclairage de votre pièce. Une télécommande en plastique recyclé. Un emballage en carton recyclé certifié FSC et des notices en papier. Voilà ce qu'un téléviseur Philips Ambilight peut vous offrir.

      Spécificités Techniques

      • Ambilight

        Fonctions Ambilight
        • Animation FTI Ambilight
        • Musique Ambilight
        • AmbiSleep
        • Mode jeu
        • Éclairage tamisé
        • Réveil avec lever de soleil
        • S'adapte à la couleur du mur
        Version Ambilight
        3 côtés

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (pouces)
        85  pouces
        Diagonale de l'écran (cm)
        215  cm
        Écran
        4K Ultra HD QLED
        Résolution d'écran
        3840 x 2160p
        Fréquence de rafraîchissement natif
        120  Hz
        Processeur d'images
        Processeur P5 Perfect Picture Engine
        Amélioration de l'image
        • Calman
        • AutoCal de Calman prise en charge et calibration manuelle
        • Crystal Clear
        • Dolby Vision
        • ÉCO
        • Jeu
        • Compatible HDR10+
        • Home Cinéma
        • MEMC / FRC intégrés
        • Micro Dimming Pro
        • Moniteur
        • Film
        • Personnel
        • Ultra Résolution
        Variable Refresh Rate (VRR)
        144 Hz

      • Résolution d'entrée de l'écran

        Résolution - fréquence de rafraîchissement
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
        • 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/réception/transmission

        TV numérique
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indication de l'intensité du signal
        Oui
        Télétexte
        Hypertexte 1 000 pages
        Compatible HEVC
        Oui

      • Smart TV

        Applications Smart TV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Netflix*
        • Appli NFT*
        • YouTube
        Système d'exploitation
        Système d’exploitation TITAN
        Taille de la mémoire (flash)*
        8 Go

      • Fonctions de Smart TV

        Télévision interactive
        HbbTV
        Assistant vocal*
        • Amazon Alexa intégré
        • Fonctionne avec Google Home
        • Télécommande avec micro
        Expérience Smart Home
        • Control4
        • IMPORTANT
        • Compatible avec Apple Home
        Barre de gaming
        Barre de jeu 2.0
        Compatible TTS
        Oui

      • Applications multimédias

        Formats de lecture de vidéos
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formats de lecture de musique
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Prise en charge des formats de sous-titres
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formats de lecture de photos
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Niveau sonore

        Audio
        2.1 canaux
        Puissance de sortie (RMS)
        50 W
        Configuration des haut-parleurs
        2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W + caisson de basses 30 W
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        Amélioration du son
        • Tous styles de son
        • Mode AVL
        • Renforcement des basses
        • Dolby Media Intelligence
        • Virtualiseur Dolby Atmos
        • DTS Play-Fi
        • Égaliseur
        • Profil auditif
        • Mode nuit
        • Étalonnage de la pièce
        • Amélioration vocale
        Fonctionnalités du casque/des écouteurs
        Dolby Atmos pour casques et écouteurs
        Processeur audio
        IntelliSound
        Enceinte principale
        Bass Reflex à gamme étendue (FR01A+)
        Haut-parleur de graves
        Triple Ring Quad PR équilibré

      • Connectivité

        Nombre de connexions HDMI
        4
        Fonctionnalités HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel (ARC)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Lecture 1 pression
        • Intercommunication de la télécommande
        • Contrôle audio du système
        • Mise en veille du système
        Nombre de ports USB
        2
        Connexion sans fil
        • Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
        • Bluetooth® 5.2
        • Compatible avec Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Oui sur tous les connecteurs HDMI
        HDMI ARC
        Oui, sur HDMI2
        Fonctionnalités HDMI 2.1
        eARC sur HDMI 2

      • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

        Jeux
        • HDMI VRR
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • Compatible HDR10+
        • HLG

      • Carte énergie UE

        Numéros d'enregistrement EPREL
        2323672
        Classe énergétique pour SDR
        E
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
        129  kWh/1 000 h
        Classe énergétique pour HDR
        G
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
        316  kWh/1 000 h
        Consommation du téléviseur éteint
        N/A
        Mode veille en réseau
        2,0  W
        Technologie de dalle utilisée
        QLED LCD

      • Alimentation

        Puissance électrique
        100-240 V CA, 50/60 Hz
        Consommation en veille
        moins de 0,3 W
        Fonctions d'économie d'énergie
        • Minuterie de mise hors tension automatique
        • Mode Eco
        • Capteur de luminosité
        • Image Muet (pour la radio)

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • 2 piles AAA
        • Brochure légale et de sécurité
        • Cordon d'alimentation
        • Guide d'utilisation rapide
        • Support de table
        • Télécommande

      • Design

        Couleurs du téléviseur
        Cadre métallique, plastique
        Design du pied
        Pied gris métallisé

      • Dimensions

        Distance entre 2 pieds
        805  millimètre
        Compatible avec un montage mural
        600 x 400 mm
        Téléviseur sans pied (l x H x P)
        1 894 x 1 097 x 96,2 mm
        Téléviseur avec pied (l x H x P)
        1 894 x 1 136 x 380 mm
        Carton (l x H x P)
        2 080 x 1 250 x 245 mm
        Poids du téléviseur sans pied
        54 kg
        Poids du téléviseur avec pied
        56 kg
        Poids, emballage compris
        68 kg

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
      • Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
      • La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
      • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp
      • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
      • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
      • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
      • Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
      • La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
      • L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
      • Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit et iOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.