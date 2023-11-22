ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen
  • Laat de huid van uw kleintje ademen

Niet meer leverbaar

Philips Avent Ultra airFopspeen

SCF376/11

4.7
| (343) Reviews & awards | 99% beveelt dit product aan
Laat de huid van uw kleintje ademen
Spenen met het comfort van lucht. De Philips Avent ultra air-fopspeen heeft extra grote gaten om de huid droog te houden. Hij heeft een glow-in-the-dark-knop zodat u hem kunt vinden als de lichten uit zijn. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en ontwerpen.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Gemakkelijk te vinden in het donker

Laat de huid van uw kleintje ademen

  • Met schildje dat oplicht in het donker

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • 2 stuks

  • 0-6 maanden

Laat de huid van je baby ademen

Laat de huid van je baby ademen

Extra grote luchtgaten ventileren de huid van je baby en zorgen dat deze droog blijft.

98% speenacceptatie*

98% speenacceptatie*

Toen we aan ouders vroegen hoe hun kleintjes reageren op onze siliconen spenen met textuur, zei gemiddeld 98% dat hun baby de Philips Avent ultra soft- en ultra air-fopspenen accepteert.

Langdurig oplichten

Langdurig oplichten

Dankzij het oplichtende schildje van de Ultra Air-fopspeen vind je de speen van je baby snel terug, zonder dat je de lampen aan hoeft te doen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.7

van 5

343

Reviews & awards

99%

beveelt dit product aan

1

22/11/2023

Nederland

Nederland

Schattige spenen met glow in the dark

Mijn dochtertje is best kieskeurig qua spenen. Het heeft even geduurd tot ze andere speentjes accepteerde, maar deze spenen vond ze gelukkig al snel goed. We gebruiken ook Avent flessen om tussendoor was flesvoeding bij te geven, dus mogelijk dat dat impact heeft. Mijn dochtertje van 4 maanden wil alleen nog de speen als ze moe is en gaat slapen. Ik geef haar dan een speen en ze valt zelf in slaap. Als ik haar na een paar minuten kom controleren heeft ze de speen al “uitgespuugd” en door de glow in the dark kan ik de speen makkelijk vinden om aan de kant te leggen.

Voordelen

Makkelijk te vinden in het donker, kieskeurige dochter accepteert deze speen

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen

17/11/2023

Nederland

Nederland

Goed

Fijne tut. Leuke opdruk. Mijn baby pakt hem ook goed.

Voordelen

Geeft licht. Wordt goed gepakt

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen

16/11/2023

Nederland

Nederland

Geweldig product!

Ik geef het ook overdag en 's nachts aan mijn baby. Het geeft ook licht in het donker en ik vind het echt schattig. Mijn baby (2 maanden) slaapt er ook mee. Het is ook makkelijk om te wassen.

Voordelen

Licht /schattig en my baby vind het leuk.

Nadelen

Geen minpunt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ultra air SCF376/18 Fopspeen

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Volgens onderzoek uit 2016/2017 onder consumenten in de VS accepteert gemiddeld 98% van de baby's de Philips Avent-speen met structuur, die wordt gebruikt in onze ultra air- en ultra soft-fopspenen.

  2. Vervang om hygiënische redenen fopspenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt.