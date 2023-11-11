Mijn zoontje is 4jaar en had een hekel aan tandenpoetsen. Maar sinds we de tandenborstel van SonicareKids hebben besteld poetst mijn ventje weer met plezier en kan hij niet wachten om weer te poetsen samen met zijn maatje Sparkly... Top uitvinding die app!! Wij zijn in elk geval super blij met de aankoop, echt een aanrader voor iedereen met kids die tandenpoetsen niet leuk vind. Na elke poetsbeurt krijgt zijn Sparkly ook nog eens een cadeautje elke keer en na elke 3 dagen krijgen ze nog een cadeautje, nou snap je denk ik ook wel waarom mijn ventje er helemaal gek van is! ;)