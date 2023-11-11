Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX6321/03
HX6340
Ingebouwde Bluetooth®
Coaching-app
1 opzetborstel
2 poetsstanden
Kinderen spelen met de interactieve app tijdens het poetsen. De Sonicare Kids-app leert hen te poetsen en gebruikt leuke animaties en beloningen om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun routine.
Met de Philips Sonicare For Kids-tandenborstel en app kunnen kinderen leren hoe ze goed zelfstandig kunnen poetsen. De app synchroniseert met de sonische tandenborstel van uw kind via Bluetooth, laat de juiste poetstechieken zien en volgt de prestaties. Kinderen kunnen zien hoe goed ze poetsen en fantastische beloningen verdienen. Educatief en effectief; 98% van de ondervraagde ouders geeft aan dat het gemakkelijker is om de kinderen langer en beter te laten poetsen. Het is een leuke manier om kinderen goede mondverzorgingsgewoonten te laten ontwikkelen waar ze hun leven lang van profiteren.
Het plezier begint zodra het tijd is om de tanden te poetsen. Met Sonicare kunnen kinderen gezonde beloningen verdienen om Sparkly te eten te geven, die hen aanmoedigt langer en beter te poetsen.
4.5
van 5
96
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Greet1076
11/11/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Met leuke app
Prima tandenborstel met aan leeftijd aangepaste borstel. Tandenborstel bevalt echt prima. App heeft wel af en toe wat softwarefoutjes, maar niet heel storend. De app motiveert echt om te poetsen en om goed te poetsen.
Voordelen
Aangepaste borstel. Leuke app
Nadelen
Spreekt soms opeens engels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6321/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6321/03 Sonische, elektrische tandenborstel
voogd
22/02/2023
Nederland
Geverifieerde koper
For kids
het is een geweldig product, vooral de poets app vinden ze helemaal geweldig. echt heel gaaf zeggen ze en er wordt goed gepoetst.
Voordelen
fijne tandenborstel en een geweldige app erbij.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6321/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6321/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Jochemhuibers
24/09/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Goede tandenborstel met super app
De app erbij zorgt ervoor dat mijn zoontje wilt tandenpoetsen. De tandenborstel is ook makkelijk hanteerbaar voor hem.
Voordelen
Handig, de app die erbij zit, makkelijk te bedienen
Nadelen
Nog niet ontdekt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6321/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6321/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
van de ondervraagde ouders ten opzichte van alleen poetsen met een tandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag
dan een handtandenborstel
enquête onder kinderen van 4-10 door mondhygiënisten in de VS