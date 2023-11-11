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NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

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  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
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  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
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  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare For KidsSonische, elektrische tandenborstel

HX6321/03

HX6340

4.5
| (96) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan
Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
Houd de aandacht van uw kinderen erbij terwijl ze leren poetsen. De Philips Sonicare For Kids-tandenborstel met Bluetooth heeft een leuke app die kinderen helpt om beter en langer te poetsen. Kinderen leren op een leuke manier poetstechnieken die ze hun leven lang zullen gebruiken.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Een spannend begin van een leven lang goed poetsen

Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen

  • Ingebouwde Bluetooth®

  • Coaching-app

  • 1 opzetborstel

  • 2 poetsstanden

Volg gewoon de app

Volg gewoon de app

Kinderen spelen met de interactieve app tijdens het poetsen. De Sonicare Kids-app leert hen te poetsen en gebruikt leuke animaties en beloningen om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun routine.

98% zegt dat het gemakkelijker is om kinderen langer en beter te laten poetsen*

98% zegt dat het gemakkelijker is om kinderen langer en beter te laten poetsen*

Met de Philips Sonicare For Kids-tandenborstel en app kunnen kinderen leren hoe ze goed zelfstandig kunnen poetsen. De app synchroniseert met de sonische tandenborstel van uw kind via Bluetooth, laat de juiste poetstechieken zien en volgt de prestaties. Kinderen kunnen zien hoe goed ze poetsen en fantastische beloningen verdienen. Educatief en effectief; 98% van de ondervraagde ouders geeft aan dat het gemakkelijker is om de kinderen langer en beter te laten poetsen. Het is een leuke manier om kinderen goede mondverzorgingsgewoonten te laten ontwikkelen waar ze hun leven lang van profiteren.

De persoonlijke poetscoach van uw kind

De persoonlijke poetscoach van uw kind

Het plezier begint zodra het tijd is om de tanden te poetsen. Met Sonicare kunnen kinderen gezonde beloningen verdienen om Sparkly te eten te geven, die hen aanmoedigt langer en beter te poetsen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.5

van 5

96

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

3

11/11/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Met leuke app

Prima tandenborstel met aan leeftijd aangepaste borstel. Tandenborstel bevalt echt prima. App heeft wel af en toe wat softwarefoutjes, maar niet heel storend. De app motiveert echt om te poetsen en om goed te poetsen.

Voordelen

Aangepaste borstel. Leuke app

Nadelen

Spreekt soms opeens engels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6321/03 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6321/03 Sonische, elektrische tandenborstel

22/02/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

For kids

het is een geweldig product, vooral de poets app vinden ze helemaal geweldig. echt heel gaaf zeggen ze en er wordt goed gepoetst.

Voordelen

fijne tandenborstel en een geweldige app erbij.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6321/03 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6321/03 Sonische, elektrische tandenborstel

24/09/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goede tandenborstel met super app

De app erbij zorgt ervoor dat mijn zoontje wilt tandenpoetsen. De tandenborstel is ook makkelijk hanteerbaar voor hem.

Voordelen

Handig, de app die erbij zit, makkelijk te bedienen

Nadelen

Nog niet ontdekt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6321/03 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6321/03 Sonische, elektrische tandenborstel

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. van de ondervraagde ouders ten opzichte van alleen poetsen met een tandenborstel

  2. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag

  3. dan een handtandenborstel

  4. enquête onder kinderen van 4-10 door mondhygiënisten in de VS