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d
Dagen
21
u
Uren
45
m
Minuten
46
s
Seconden
Opladen voor Sonicare-tandenborstels
Dit oplaadstation is compatibel met de meeste Philips Sonicare-tandenborstels en AirFloss-apparaten.
HX6322/12
HX6352/11
HX6481/60
HX642A
HX6481/50
HX6856/29
HX6859/63
HX680A
HX6807/63
HX683B
HX6830/47
HX685T
HX6877/29
HX680A
HX6807/35
Wit
Europese landen
Snoerlengte: 95 CM
2 pinnen
Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.