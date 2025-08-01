Andere items in de doos
- Sonicare for Kids-handvat
- Sonicare For Kids-opzetborstel
- Standaard oplader
- Glitterstickers
Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
HX6352/11
Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
Houd de aandacht van uw kinderen erbij terwijl ze leren poetsen. De Philips Sonicare For Kids-tandenborstel met Bluetooth heeft een leuke app die kinderen helpt om beter en langer te poetsen. Kinderen leren op een leuke manier poetstechnieken die ze hun leven lang zullen gebruiken.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Sonische, elektrische tandenborstel
totaal
recurring payment
Met de Philips Sonicare For Kids-tandenborstel en app kunnen kinderen leren hoe ze goed zelfstandig kunnen poetsen. De app synchroniseert met de sonische tandenborstel van uw kind via Bluetooth, laat de juiste poetstechieken zien en volgt de prestaties. Kinderen kunnen zien hoe goed ze poetsen en fantastische beloningen verdienen. Educatief en effectief; 98% van de ondervraagde ouders geeft aan dat het gemakkelijker is om de kinderen langer en beter te laten poetsen. Het is een leuke manier om kinderen goede mondverzorgingsgewoonten te laten ontwikkelen waar ze hun leven lang van profiteren.
Houd de poetstijd bij, zelfs wanneer u de app niet gebruikt
Interactief plezier en Philips Sonicare-technologie
Onze Philips Sonicare For Kids-tandenborstel en app zorgen ervoor dat poetsen leuk is. De hoofdrolspeler van de app is de schattige Sparkly, die graag schone tanden wil. Kinderen richten zich op Sparkly en ondertussen zorgt de poetscoach ervoor dat ze langer en beter poetsen. Hoe beter uw kind poetst, hoe blijer Sparkly wordt en elke succesvolle poetsbeurt wordt beloond. Kinderen kunnen accessoires ontgrendelen om Sparkly een persoonlijk tintje te geven of voedsel winnen voor Sparkly, die graag gezond eet. Ouders kunnen zelfs kiezen welke beloningen door de app worden uitgedeeld.
Vermogen
Technische specificaties
Ontwerp en afwerking
Service
Compatibiliteit
Gebruiksgemak
Meegeleverde artikelen
Reinigingsprestaties
Poetsstanden
Software-ondersteuning
Zoekt u extra accessoires? Onderdelen & accessoires weergeven
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.