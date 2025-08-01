Zoektermen

      Philips Sonicare For Kids Sonische, elektrische tandenborstel

      HX6352/11

      Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen

      Houd de aandacht van uw kinderen erbij terwijl ze leren poetsen. De Philips Sonicare For Kids-tandenborstel met Bluetooth heeft een leuke app die kinderen helpt om beter en langer te poetsen. Kinderen leren op een leuke manier poetstechnieken die ze hun leven lang zullen gebruiken.

      Een spannend begin van een leven lang goed poetsen

      • Ingebouwde Bluetooth®
      • Coaching-app
      • 2 opzetborstels
      • 2 poetsstanden
      98% zegt dat het gemakkelijker is om kinderen langer en beter te laten poetsen*

      Met de Philips Sonicare For Kids-tandenborstel en app kunnen kinderen leren hoe ze goed zelfstandig kunnen poetsen. De app synchroniseert met de sonische tandenborstel van uw kind via Bluetooth, laat de juiste poetstechieken zien en volgt de prestaties. Kinderen kunnen zien hoe goed ze poetsen en fantastische beloningen verdienen. Educatief en effectief; 98% van de ondervraagde ouders geeft aan dat het gemakkelijker is om de kinderen langer en beter te laten poetsen. Het is een leuke manier om kinderen goede mondverzorgingsgewoonten te laten ontwikkelen waar ze hun leven lang van profiteren.

      De interactieve app helpt kinderen enthousiast te poetsen

      Interactief plezier en Philips Sonicare-technologie

      Fantastische beloningen voor geslaagde poetsbeurten

      Onze Philips Sonicare For Kids-tandenborstel en app zorgen ervoor dat poetsen leuk is. De hoofdrolspeler van de app is de schattige Sparkly, die graag schone tanden wil. Kinderen richten zich op Sparkly en ondertussen zorgt de poetscoach ervoor dat ze langer en beter poetsen. Hoe beter uw kind poetst, hoe blijer Sparkly wordt en elke succesvolle poetsbeurt wordt beloond. Kinderen kunnen accessoires ontgrendelen om Sparkly een persoonlijk tintje te geven of voedsel winnen voor Sparkly, die graag gezond eet. Ouders kunnen zelfs kiezen welke beloningen door de app worden uitgedeeld.

      Technische specificaties

      • Vermogen

        Spanning
        110-220 V

      • Technische specificaties

        Batterij
        Oplaadbaar
        Energieverbruik
        Stand-by zonder scherm <0,5 W
        Batterijtype
        Lithium-ion

      • Ontwerp en afwerking

        Kleur
        Groen

      • Service

        Garantie
        2 jaar beperkte garantie

      • Compatibiliteit

        Compatibiliteit met Android
        • Android-telefoons
        • Tablets met Bluetooth 4.0
        Compatibel met iOS
        • iPhone 4S of hoger
        • iPad 3e generatie of hoger
        • met iOS7-besturingssysteem

      • Gebruiksgemak

        Systeem voor opzetborstel
        Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
        Handvat
        • Rubberen handgreep voor eenvoudig gebruik
        • Slank, ergonomisch design
        Batterij-indicator
        Het lampje geeft de batterijstatus aan

      • Meegeleverde artikelen

        Handvat
        1 Sonicare For Kids met handvat met Bluetooth
        Opzetborstels
        • 1 Sonicare for Kids-standaardborstel
        • 1 Sonicare for Kids-compactborstel
        Stickers
        • 8 stickers voor een eigen look
        • 2 bonusstickers
        Docking station
        1

      • Reinigingsprestaties

        Prestaties
        75% effectiever*
        Gezondheidsvoordelen
        Voor een gezonde mondverzorgingsroutine
        Snelheid
        Tot 62.000 poetsbewegingen/min
        Timer
        KidTimer en Quadpacer

      • Poetsstanden

        Poetsstanden
        2

      • Software-ondersteuning

        Software-updates
        Philips biedt relevante software-updates aan gedurende 2 jaar na de aankoopdatum.

      Wat zit er in de doos?

      Andere items in de doos

      • Sonicare for Kids-handvat
      • Sonicare For Kids-opzetborstel
      • Standaard oplader
      • Glitterstickers

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
      • van de ondervraagde ouders ten opzichte van alleen poetsen met een tandenborstel
      • *dan een handtandenborstel
      • ** gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag
      • *** enquête onder kinderen van 4-10 door mondhygiënisten in de VS

