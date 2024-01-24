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Philips Sonicare For KidsSonische, elektrische tandenborstel

HX6352/42

HX6350

4.3

| (573) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Aqua
Aqua
Groen
Groen
Paars
Paars
Roze
Roze

Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen

Houd de aandacht van uw kinderen erbij terwijl ze leren poetsen. De Philips Sonicare For Kids-tandenborstel met Bluetooth heeft een leuke app die kinderen helpt om beter en langer te poetsen. Kinderen leren op een leuke manier poetstechnieken die ze hun leven lang zullen gebruiken.

Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Een spannend begin van een leven lang goed poetsen

Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen

  • Ingebouwde Bluetooth®

  • Coaching-app

  • 2 opzetborstels

  • 2 poetsstanden

98% zegt dat het gemakkelijker is om kinderen langer en beter te laten poetsen*

98% zegt dat het gemakkelijker is om kinderen langer en beter te laten poetsen*

Met de Philips Sonicare For Kids-tandenborstel en app kunnen kinderen leren hoe ze goed zelfstandig kunnen poetsen. De app synchroniseert met de sonische tandenborstel van uw kind via Bluetooth, laat de juiste poetstechieken zien en volgt de prestaties. Kinderen kunnen zien hoe goed ze poetsen en fantastische beloningen verdienen. Educatief en effectief; 98% van de ondervraagde ouders geeft aan dat het gemakkelijker is om de kinderen langer en beter te laten poetsen. Het is een leuke manier om kinderen goede mondverzorgingsgewoonten te laten ontwikkelen waar ze hun leven lang van profiteren.

Houd de poetstijd bij, zelfs wanneer u de app niet gebruikt

Houd de poetstijd bij, zelfs wanneer u de app niet gebruikt

Houd de poetstijd bij, zelfs wanneer u de app niet gebruikt

De interactieve app helpt kinderen enthousiast te poetsen

De interactieve app helpt kinderen enthousiast te poetsen

Interactief plezier en Philips Sonicare-technologie

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

573

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

24/01/2024

België

België

Geverifieerde koper

Aanbevolen

Erg tevreden, werk nog steeds goed. Aanraden voor kleine kinderen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/04 Sonische, elektrische tandenborstel

Datum gebruik 2022-12-24

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/04 Sonische, elektrische tandenborstel

Datum gebruik 2022-12-24

03/01/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Eindelijk leuk tandenpoetsen

Stille tandenborstel en een leuke app. Voor mijn kind is tandenpoetsen eindelijk leuk geworden.

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Datum gebruik 2024-12-03

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Datum gebruik 2024-12-03

22/04/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Leuke, goede tandenborstel!

Hartstikke leuk ding. Werk goed en leuk met de app. Stickers die erbij zitten om de tandenborstel blijven niet echt lekker plakken maar verder niks te klagen 🙃

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/04 Sonische, elektrische tandenborstel

Datum gebruik 2023-12-22

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/04 Sonische, elektrische tandenborstel

Datum gebruik 2023-12-22

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. van de ondervraagde ouders ten opzichte van alleen poetsen met een tandenborstel

  2. dan een handtandenborstel

  3. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag

  4. enquête onder kinderen van 4-10 door mondhygiënisten in de VS