Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Philips ondersteuning
HX6352/42
HX6350
Ga naar de winkel
Gebruikershandleiding
Data Act Document
Hoe werkt de poetsbegeleiding in de Sonicare-app?
Welke opzetborstel past op mijn Sonicare tandenborstel?
Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel registreren?
Wat zijn de poetsstanden van mijn Sonicare-tandenborstel?
Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel opladen?
In welke landen is de Sonicare-app beschikbaar?
Wat geven de batterijstatuslampjes op mijn Sonicare-tandenborstel aan?
Kan ik de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel vervangen?
Hoe moet ik mijn Philips Sonicare-tandenborstel reinigen?
Hoe verbind ik mijn tandenborstel met de Sonicare-app?
Mijn opzetborstel is moeilijk te bevestigen of te verwijderen.
Ik kan mijn tandenborstel niet verbinden met de Sonicare-app
Mijn Sonicare-tandenborstel schakelt automatisch uit
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt te krachtig
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt niet
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt minder krachtig
Mijn Sonicare-tandenborstel maakt een hard geluid
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product