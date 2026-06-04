Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel registreren?
Gepubliceerd op 04 June 2026
Wanneer u een Sonicare-tandenborstel registreert, kunt u controleren of u gebruik kunt maken van speciale aanbiedingen. U kunt uw tandenborstel registreren via Philips.com of de Sonicare-app. U kunt uw tandenborstel alleen registreren via de app als u een tandenborstel met app-ondersteuning hebt.
Uw product registreren via Philips.com
Meld u aan bij uw Mijn Philips-account of maak eennieuw account. Nadat u zich hebt aangemeld, klikt u op 'Product registreren' en volgt u de instructies.
Uw product registreren met de Sonicare-app
Meld u aan bij uw Mijn Philips-account in de app.
Verbind uw tandenborstel via Bluetooth met de app.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, klikt u op de drie puntjes in de rechterbenedenhoek.
Selecteer 'Mijn producten' in het menu.
Klik op 'Product registreren' en volg de instructies.
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