Wat zijn de poetsstanden van mijn Sonicare-tandenborstel?
Gepubliceerd op 19 augustus 2024
Uw Sonicare-tandenborstel heeft verschillende poetsstanden. Deze standen kunnen per tandenborstel verschillen. De standaardmodus van uw tandenborstel is Clean. Deze stand heeft een poetstijd van 2 minuten en is geschikt voor dagelijks gebruik. De andere poetsstanden zijn:
Modus
Poetstijd
Voordeel
Reinigen
2 minuten
Voor een uitzonderlijke reiniging, elke dag weer.
Deep Clean
3 minuten
Een langere poetsstand om meer tijd door te brengen in alle delen van uw mond voor een verkwikkende, grondige reiniging.
Deep Clean+
2 minuten/3 minuten
Vergelijkbaar met Deep Clean. Als uw tandenborstel is verbonden met de app, werkt deze modus 2 minuten. Als uw tandenborstel niet is verbonden, werkt deze modus 3 minuten.
Wit/Wit +
2 minuten en 40 seconden
Om oppervlaktevlekken te verwijderen en uw voortanden te polijsten voor een wittere glimlach.
Gum Care
3 minuten
Perfect voor het reinigen van uw tanden en tandvlees.
Gezond tandvlees
3 minuten en 20 seconden
Een langere modus voor extra tijd om uw kiezen te reinigen en uw tandvlees gezonder te maken
Gevoelig
2 minuten
Poetsstand voor zacht maar effectief reinigen van gevoelige tanden en gevoelig tandvlees
Tongverzorging
20 seconden
Maak uw tong schoon met de TongueCare-opzetborstel.
Pools
1 minuut
Om uw tanden lichter te maken en te polijsten.
Max Care
3 minuten
Een langere modus die Clean- en Massage-modi combineert voor een uitzonderlijke dagelijkse reiniging met extra tandvleesmassage.
