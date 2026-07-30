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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX3792/11 , HX3689/44 , HX3792/12 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Waar kan ik accessoires voor mijn Sonicare-tandenborstel kopen?
Waarom zit er een opening tussen mijn opzetborstel en het handvat?
Hoe lang gaat de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel mee?
Kan ik mijn Sonicare-oplader met andere tandenborstels gebruiken?
Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel registreren?