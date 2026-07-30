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Philips-ondersteuning

Waar kan ik accessoires voor mijn Sonicare-tandenborstel kopen?

U kunt onderdelen en accessoires voor uw Sonicare-tandenborstel kopen in onze online winkel. U vindt hier geschikte accessoires, van opzetborstels tot opladers en reisetuis. Neem contact met ons op als u het juiste onderdeel voor uw tandenborstel niet kunt vinden.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX3792/11 , HX3689/44 , HX3792/12 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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